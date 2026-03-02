Jovens são presos com arma e munições após denúncia de tiros em Vila Velha

Dois jovens de 23 anos foram presos com armas e munições no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na noite de domingo (1º). Segundo a Polícia Militar (PM), equipes que realizavam patrulhamento na região receberam, via rádio, a informação de disparos de arma de fogo no bairro.

Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos teriam fugido em um Ford Escort em direção à Avenida Carlos Lindenberg. Com base nas informações repassadas por moradores, os policiais localizaram o veículo e realizaram a abordagem. Durante a ação, os militares viram o condutor arremessando cápsulas de munição pela janela. No interior do carro, foi encontrado um revólver.

Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, além de disparo de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.