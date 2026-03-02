Lesão grave

Menino de 2 anos tem ponta do dedo decepada em creche de Guarapari

Criança passou por cirurgia e agora se recupera em casa; família pretende processar o município

Publicado em 2 de março de 2026 às 13:32

A mãe Aline Couto e o filho Lucas, que teve um dedo da mão decepado em uma creche municipal de Guarapari Crédito: Arquimedes Patrício

Um menino de dois anos e sete meses teve a ponta de um dos dedos decepada em uma creche municipal no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari. O acidente ocorreu no dia 12 de fevereiro. A criança passou por cirurgia, permaneceu três dias internada e agora se recupera em casa, segundo informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.

De acordo com a mãe, Aline Couto, o filho Lucas só foi levado ao hospital quando ela chegou à unidade escolar. “Eu vi o meu filho chorando muito no colo da coordenadora, com a mãozinha enrolada em uma flanela, tipo flanela de limpeza. Quando abri o pano, percebi que ele não tinha mais a ponta do dedo. Estava com o osso exposto, sangrando e chorando muito”, relatou.

Criança teria prendido o dedo, diz creche

Conforme a direção da creche, o menino teria prendido o dedo em uma dobradiça. A mãe afirma que questionou sobre a parte amputada. “Eu perguntei: ‘Mas cadê a ponta do dedo para tentar restituir?’ Elas responderam: ‘Eu não sei onde está a ponta do dedo…’”, descreveu Aline.

A direção da creche informou que o menino teria prendido o dedo em uma dobradiça Crédito: Reprodução | Arquimedes Patrício

Lucas foi levado ao Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, o Hifa Guarapari, onde passou por procedimento cirúrgico e recebeu um enxerto na ponta do dedo. “Ele vai ter essa deformidade para sempre”, lamentou a mãe. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a criança passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Vitória.

A família informou que pretende processar o município. “A gente entrega nosso filho saudável e o mínimo que esperamos é recebê-lo 100% saudável, do mesmo jeito que entregamos. Quem fez isso precisa ser responsabilizado. Não podemos normalizar que algo assim aconteça”, disse Aline. Ela acrescentou que, por enquanto, o filho ficará sob os cuidados da avó materna.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Guarapari informou que o caso foi um acidente, e que a criança “prendeu o dedo na porta de um armário de forma involuntária, resultando em lesão grave”. Segundo o município, a equipe escolar acionou a mãe às 15h53, e ela chegou à unidade às 16h16.

A administração afirmou que foram prestados os primeiros atendimentos e que a criança foi prontamente encaminhada ao hospital. Também informou que está oferecendo suporte médico, social e psicológico à família, além de ter instaurado processo de sindicância para apuração detalhada dos fatos. “A Prefeitura de Guarapari reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos da rede municipal e seguirá acompanhando o caso com a devida responsabilidade e transparência”, finalizou.

