Mulher é presa por extorquir, agredir e ameaçar costureira em Cachoeiro

Uma mulher de 28 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa suspeita de extorquir, agredir e ameaçar uma costureira de 60 anos no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso ocorreu na terça-feira (24), mas foi divulgado posteriormente pela Polícia Civil.

Segundo a corporação, as investigações apontam que a suspeita foi até a casa da vítima na segunda-feira (23) para exigir dinheiro. Como não recebeu a quantia, deixou o local, mas retornou mais tarde, invadiu o imóvel e agrediu a moradora com um pedaço de madeira.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher tentou roubar uma máquina de costura avaliada em R$ 2.500. Sem conseguir levar o equipamento, ela o arremessou contra a parede, causando danos. Na terça-feira (24), a vítima estava em uma fila para receber uma cesta básica quando foi novamente abordada pela suspeita, que a ameaçou de morte com uma faca. Pessoas que presenciaram a situação intervieram e chamaram a polícia, fazendo com que a agressora fugisse.