Passageiro é preso pela PF na sala de embarque do Aeroporto de Vitória
Publicado em 02/03/2026 às 11h40
Um passageiro que viajaria de Vitória para Guarulhos, em São Paulo, foi preso pela Polícia Federal na sala de embarque do Aeroporto de Vitória, no último domingo (1º). A corporação não informou por qual crime o suspeito era procurado, apenas que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.
“Concluídos os trâmites legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça”, informou a Polícia Federal.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais detalhes à Zurich Airport Brasil, empresa que administra o aeroporto, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.