Passageiro é preso pela PF na sala de embarque do Aeroporto de Vitória

Publicado em 02/03/2026 às 11h40
Passageiro foi preso ainda na sala de embarque, antes de entrar no avião Crédito: Fernando Madeira

Um passageiro que viajaria de Vitória para Guarulhos, em São Paulo, foi preso pela Polícia Federal na sala de embarque do Aeroporto de Vitória, no último domingo (1º). A corporação não informou por qual crime o suspeito era procurado, apenas que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.

“Concluídos os trâmites legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça”, informou a Polícia Federal.

A reportagem de A Gazeta solicitou mais detalhes à Zurich Airport Brasil, empresa que administra o aeroporto, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

