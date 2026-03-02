Motorista atropela frentista em posto de Cachoeiro e foge sem prestar socorro
Um frentista de 18 anos foi atropelado em um posto de combustíveis no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (1º). À Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava sentada em um banco de madeira, ao lado de uma das bombas de combustível, quando um carro deu marcha à ré ao deixar o local e a atingiu. O motorista fugiu sem prestar socorro.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e realizou o atendimento no local. O estado de saúde do frentista não foi informado.
De acordo com o delegado Rômulo Carvalho, o veículo envolvido no acidente é um Kia Magentis e as investigações estão em andamento pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), da Polícia Civil.