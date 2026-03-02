Motorista atropela frentista em posto de Cachoeiro e foge sem prestar socorro

Um frentista de 18 anos foi atropelado em um posto de combustíveis no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (1º). À Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava sentada em um banco de madeira, ao lado de uma das bombas de combustível, quando um carro deu marcha à ré ao deixar o local e a atingiu. O motorista fugiu sem prestar socorro.