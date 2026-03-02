A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motorista atropela frentista em posto de Cachoeiro e foge sem prestar socorro

Publicado em 02/03/2026 às 09h28
Vítima ficou ferida e foi atendida pelo Samu/192

Um frentista de 18 anos foi atropelado em um posto de combustíveis no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (1º). À Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava sentada em um banco de madeira, ao lado de uma das bombas de combustível, quando um carro deu marcha à ré ao deixar o local e a atingiu. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e realizou o atendimento no local. O estado de saúde do frentista não foi informado.

De acordo com o delegado Rômulo Carvalho, o veículo envolvido no acidente é um Kia Magentis e as investigações estão em andamento pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), da Polícia Civil.

Publicidade