Baleia é vista perto da praia de Guriri, em São Mateus

Segundo pesquisador, mamífero é da espécie franca-austral, também conhecida como franca-do-sul, que assim como a jubarte migra para águas quentes no inverno

Uma baleia foi observada perto da praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (19). A aparição foi confirmada pela Secretaria de Meio Ambiente do município. Frequentadores do litoral, encantados com a presença do mamífero, fizeram registros em vídeo. >