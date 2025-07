Notaer

Helicóptero leva fígado e coração de São Mateus para transplante em Cariacica

O transporte de um coração e um fígado para transplante foi realizado na manhã deste sábado (19) entre os municípios de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e Cariacica, na Grande Vitória. A operação aérea emergencial foi coordenada pela Central Estadual de Transplantes com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), garantindo que os órgãos chegassem ao Hospital Meridional dentro do tempo ideal para os procedimentos.