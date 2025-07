Bairro Porto Canoa

Jovem de 24 anos morre em confronto com a Polícia Militar na Serra

Com o suspeito, policiais apreenderam uma pistola, um celular e uma grande quantidade de drogas, segundo as autoridades

Um jovem de 24 anos, identificado como Matheus Filipe Ramos Souza, morreu durante confronto com policiais militares na tarde deste sábado (19), no bairro Porto Canoa, na Serra. Segundo a Polícia Militar, além da arma, uma grande quantidade de drogas foi encontrada com o rapaz, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região.>