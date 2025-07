Confusão

Homem fica ferido em briga entre familiares em Linhares

Uma confusão entre familiares deixou um homem ferido no bairro Aviso, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (19). Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio na região. No local, a vítima foi encontrada caída e com ferimentos de arma branca, sendo socorrida e levada ao Hospital Rio Doce. Não há detalhes sobre qual foi o instrumento utilizado no crime.