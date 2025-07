Confusão

Homem é morto após separar briga de mulheres durante festa em Linhares

Após interferirem numa confusão durante uma festa, um homem morreu e outro ficou ferido ao serem cercados e alvos de tiros, na madrugada deste domingo (20), no bairro Pontal do Ipiranga, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. Uma testemunha contou à Polícia Militar que três mulheres começaram a se agredir durante o evento, e as vítimas tentaram intervir e separá-las. Em seguida, os dois foram embora do local.