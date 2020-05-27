Atingidos pela chuva no ES terão mais prazo para pedir benefício do governo

O Cartão Reconstrução foi criado pelo Estado em janeiro, permitindo que famílias de baixa renda que tiveram prejuízos com a chuva contem com um auxílio de R$ 3 mil para a compra de móveis, eletrodomésticos e material de construção. Na prática, a proposta dá mais 30 dias para os que se encaixam nos critérios para recebimento do benefício se cadastrem no CadÚnico. A lei em vigor prevê que a seleção dos beneficiados seja feita pelos municípios até 1º de julho.