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Até o final de julho

Atingidos pela chuva no ES terão mais prazo para pedir benefício do governo

Famílias que registraram perdas durante as chuvas de janeiro no Espírito Santo terão mais 30 dias para se inscreverem no CadÚnico e ter acesso ao Cartão Reconstrução ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 15:16

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 15:16

Iconha, a cidade mais atingida pela enchente que afetou o Sul do ES
Iconha: cidade foi uma das mais atingidas pela enchente que afetou o Sul do ES no início do ano Crédito: Lucas Knupp
Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou, nesta quarta-feira (27), um projeto de lei de autoria do governo do Estado que aumenta o prazo para famílias atingidas pelas chuvas no início deste ano se inscreverem no Cadastro Único (CadÚnico), para receber os pagamentos do Cartão Reconstrução ES. A proposta estende, se sancionada pelo governador, até o dia 31 de julho a data limite para que os atingidos se cadastrem e solicitem o benefício.
O Cartão Reconstrução foi criado pelo Estado em janeiro, permitindo que famílias de baixa renda que tiveram prejuízos com a chuva contem com um auxílio de R$ 3 mil para a compra de móveis, eletrodomésticos e material de construção. Na prática, a proposta dá mais 30 dias para os que se encaixam nos critérios para recebimento do benefício se cadastrem no CadÚnico. A lei em vigor prevê que a seleção dos beneficiados seja feita pelos municípios até 1º de julho.
De acordo com o governo, a medida tem o objetivo de compensar o período em que muitos municípios suspenderam ou reduziram o atendimento do Cadastro Único a partir do final do mês de março, por conta da pandemia do novo coronavírus.
Na mensagem encaminhada ao presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), o governador Renato Casagrande (PSB) ressalta que as coordenações municipais aumentaram o número de atendimentos neste período, devido ao auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal, o que ampliou a demanda na área de Assistência Social.
"Somado a esse contexto, a prorrogação é necessária para compensar a redução do atendimento devido à instabilidade do sistema de Cadastro Único, desde o dia 13 de abril", escreveu o governador.
O projeto foi aprovado por unanimidade e segue agora para sanção do governador.

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