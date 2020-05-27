Fim das escoras: Fórum de Vila Velha tem reforma concluída

Reforma foi concluída na garagem do Fórum de Vila Velha Crédito: Divulgação/TJES

Mais de um ano após a instalação de escoras na garagem do Fórum de Vila Velha para reforçar a estrutura , o que despertou temor entre frequentadores do local, a reforma do prédio foi concluída. Apesar do fim dos trabalhos, nesta segunda-feira (25), a unidade continua sem alvará do Corpo de Bombeiros.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) garante que não há riscos e a área está liberada para uso.

O Fórum de Vila Velha foi inaugurado em 2011. A trinca na garagem surgiu devido à ausência de neoprene entre o console e a laje do 2º pavimento (teto da garagem). É um problema já desde a construção. O neoprene é um material similar à borracha.

A Gazeta que trabalhavam com medo. Na ocasião, o então presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), A instalação das escoras foi feita em setembro de 2018, mas a situação só veio a público em fevereiro do ano passado, quando servidores da unidade foram comunicados oficialmente da situação e relataram aque trabalhavam com medo. Na ocasião, o então presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Sérgio Gama, afirmou que a Defesa Civil havia vistoriado o local, que não apresentava risco de desabamento.

Situação da garagem do Fórum de Vila Velha antes da reforma Crédito: Foto leitor

As escoras, segundo o secretário de Engenharia e Projetos do TJES, Wagner Marques, estavam sendo usadas como medida de precaução enquanto se aguardava os trâmites do processo licitatório para corrigir o problema. A previsão inicial era que a obra fosse concluída até dezembro, mas houve atraso no processo de contratação, que acabou adiando a reforma para 2020.

"A gente teve um pequeno problema na contratação. Logo depois que foi resolvido, a empresa concluiu o serviço em 15 dias. Tivemos também precaução por causa da pandemia, chegando a segurar um pouco a obra, mas conseguimos fazer tudo dentro do prazo" Wagner Marques - Secretário de Engenharia e Projetos do TJES

O engenheiro explicou que houve reforço em um dos pilares onde não havia neoprene entre o console e a laje. Ele garantiu que o local está liberado para uso e sem riscos de desabamento. Apesar disso, o Fórum continua sem alvará de incêndio e pânico regularizado, segundo o Corpo de Bombeiros.