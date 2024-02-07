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Saúde

Atendimento de crianças sai da UPA de Carapina para o Hospital Materno Infantil

Inauguração da Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico anexa ao hospital, em Colina de Laranjeiras, na Serra, trouxe mudanças para quem buscava atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA); saiba mais

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 14:09

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 fev 2024 às 14:09
UPA de Carapina
UPA de Carapina agora só atende pessoas com idade acima de 16 anos  Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS
A inauguração da Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico anexa ao Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra, trouxe mudanças para quem buscava atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina.
O atendimento infantil de urgência e emergência deixou de ser realizado na UPA, que agora atende pessoas com idade acima de 16 anos, conforme explicou a Secretaria de Saúde da Serra. "Vale destacar que a região de Carapina conta ainda com 10 unidades básicas de saúde e a Unidade Regional de Saúde de Valparaíso para assistência desses moradores."

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Já o Pronto Atendimento Pediátrico, que começou a funcionar no dia 31 de janeiro, atende pacientes de zero a 15 anos, e a expectativa é de que o novo espaço atenda 8 mil crianças a cada mês. Na UPA de Carapina, eram atendidos em torno de 3 mil crianças e adolescentes por mês.
“A Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) informa que, após sua inauguração, o Pronto Atendimento Pediátrico mais do que dobrou a capacidade do município de atendimento infantil em urgência e emergência (0 a 15 anos). Já foram realizados mais de 1.000 atendimentos desde o primeiro dia de funcionamento do novo serviço (01/02/24).”
Vista aérea do Hospital Materno Infantil, importante centro de saúde da Serra
Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico fica anexa ao Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
A pasta informou ainda que, além do atendimento exclusivo para crianças e adolescentes, os exames são realizados no local, que conta com raio-X (sala e portátil) e um laboratório de análises clínicas só para esse público, o que contribui para a redução no tempo necessário para diagnósticos e início dos tratamentos.
Ao todo, são 10 consultórios, 12 pontos de atendimento na sala de medicação, além de cinco leitos de emergência e oito leitos de observação. O local funciona 24 horas por dia, em dias úteis e feriados, com acolhimento, por meio de classificação de risco, dos pacientes de até 15 anos.
“O Pronto Atendimento Pediátrico tem capacidade de atender não somente uma região, mas todo o município da Serra — já tendo recebido pacientes de Serra Sede, Nova Almeida e Carapina. Além disso, conta com localização estratégica devido à grande proximidade com o Terminal de Laranjeiras”, frisou a Secretaria de Saúde da Serra, por meio de nota.
Além disso, segundo a pasta, uma equipe da Santa Casa Chavantes — responsável pela gestão da UPA de Carapina — está orientando a população que recorre ao local e “há ainda uma equipe da Secretaria de Saúde da Serra transportando os pacientes (caso necessitem) para o novo equipamento.”
O acolhimento de crianças e adolescentes foi mantido nas UPAs de Castelândia e Serra Sede, que atendem pessoas de todas as idades.

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