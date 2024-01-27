O alerta de dermatologistas contra o perigoso uso de cremes 'da moda' por crianças

Na moda entre crianças, o uso de cremes de pele indicados para adultos pode deixá-las com problemas dermatológicos, alerta a Associação Britânica de Dermatologistas.
Usados para combater o envelhecimento da pele, esses ácidos só devem ser usados por adultos.
Isso porque podem provocar reações alérgicas, irritações e eczema.
A britânica Sadie, de oito anos, começou a assistir a vídeos de cuidados com a pele no TikTok. Ela foi particularmente atraída por um produto da empresa Bubble. "Quando você aperta, ele faz (o formato de) uma flor", conta Sadie à BBC News.
Outros favoritos de Sadie e de mais crianças da faixa etária dela são os produtos da marca americana Drunk Elephant: "É porque eu gostei muito da embalagem", explica a menina.
A dermatologista pediátrica britânica Tess McPherson diz que é importante que crianças tenham acesso "a informação, e não desinformação" sobre cuidados com a pele.
"Muitos desses produtos são antienvelhecimento. Podem ser adequados para peles mais velhas, mas não devem ser usados por crianças. Podem causar irritação em qualquer idade — mas, na infância, são potencialmente perigosos ou problemáticos", explica McPherson, que representa a Associação Britânica de Dermatologistas.
"Para uma criança com eczema ou pele sensível, os danos podem ser significativos. E muitos produtos têm muitas fragrâncias, que podem causar alergias."
A médica também se preocupa com o fato de as embalagens serem coloridas e atraentes para crianças. "São produtos vendidos como empoderamento, mas na verdade se aproveitam de vulnerabilidades", afirma.
A BBC News recebeu mensagens de diversos pais preocupados com o interesse de seus filhos com os cuidados de pele — e também com a influência das redes sociais nesse fenômeno.
Com suas embalagens coloridas, a Drunk Elephant é uma das marcas mais presentes nos conteúdos promovidos por influenciadores — sejam eles adultos ou juvenis. Mas muitos de seus produtos mais vendidos, que chegam a custar o equivalente a quase R$ 400 cada, contêm esfoliantes como ácidos alfa e beta hidroáxidos e retinol.
Conteúdos de beleza não enfrentam nenhum tipo de controle nas redes sociais. É comum que vídeos de rotinas de "skincare" recebam milhões de visualizações. Há relatos também de crianças e adolescentes visitando lojas como a da varejista Sephora para testar os produtos da Drunk Elephant.
'Mantenham distância'
Diante da popularidade da Drunk Elephant nessa faixa etária, a fundadora da marca, Tiffany Masterson, teve de pedir, nas redes sociais, que "crianças e pré-adolescentes mantenham distância dos nossos produtos mais potentes, que incluem ácidos e retinol".
"A pele delas ainda não precisa desses ingredientes", afirmou Masterson.
A BBC News pediu que a empresa se pronuncie e aguarda resposta.
Enquanto isso, a fascinação com a marca fez com que as amigas de Sadie comprassem os produtos — a ponto de a menina "implorar" a sua mãe, Lucy, que os comprasse também.
Diante da negativa da mãe, Sadie pediu o presente a outros parentes, menos cientes do potencial danoso dos produtos para a menina. O resultado é que, depois de usá-los, Sadie ficou com a pele vermelha e irritadiça. Lucy resolveu intervir.
"É muito difícil, porque ela só falava nisso (em comprar os produtos)", diz Lucy à BBC News. "A Sadie gosta de fazer (rotinas de beleza) com as amigas e se sente excluída quando é impedida."
Lucy acabou decidindo banir o uso do TikTok pela filha. Mas muitos criadores de conteúdo de beleza estão presentes também no YouTube Shorts.
"Tentar educar uma menina de oito anos quanto a cuidados com a pele é muito difícil quando existem influenciadoras em quem ela acredita mais do que qualquer pessoa", lamenta Lucy.
"Ela é minha filha mais nova, e não achei que fosse precisar me preocupar em policiar os cuidados de pele dela nessa idade. A sensação é de que a infância dela foi roubada."