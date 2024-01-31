Pronto Atendimento Pediátrico da Serra começa a funcionar nesta quarta (31)

A Serra agora conta com uma Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico. A novidade foi oficializada pelo município na terça-feira (30), e na manhã desta quarta-feira (31), os atendimentos começam em uma unidade anexa ao Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras.
Segundo a Prefeitura da Serra, a cidade ganha um espaço exclusivo para o atendimento infantil de urgência e emergência, serviço que já é realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, e com a continuidade do acolhimento de crianças e adolescentes nas UPAs de Castelândia e Serra Sede.
A expectativa é que o novo espaço atenda oito mil crianças a cada mês. Ao todo, são 10 consultórios, 12 pontos de atendimento na sala de medicação, além de cinco leitos de emergência e oito leitos de observação.
De acordo com a administração, o local vai funcionar 24 horas por dia, em dias úteis e feriados, com acolhimento por meio de classificação de risco para pacientes de 0 a 15 anos.