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5 motivos para ser feliz na Serra: cidade cresce e investe na qualidade de vida

Com mais de R$ 1 bilhão investido nas áreas de educação, saúde, segurança e mobilidade, o município tem se destacado economicamente entre as cidades do Estado
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

18 jan 2024 às 17:30

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 17:30

A Administração Municipal também investiu na revitalização de praças
A Prefeitura da Serra investiu na revitalização de praças para melhorar a qualidade de vida dos moradores Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
Mobilidade, ambiente de negócios, saúde, educação e potencial de crescimento. Quem busca uma cidade para morar ou investir procura por todas essas qualidades em um endereço. Áreas essas que, inclusive, têm sido o foco de investimento da Prefeitura da Serra, um dos municípios que mais cresce no Espírito Santo e tem despontado no cenário da economia nacional.
Quem confirma essa realidade é o secretário de Desenvolvimento, Gestão e Planejamento Estratégico do município, Ricardo Pandolfi. De acordo com ele, nos últimos três anos já foram investidos mais de R$ 1 bilhão em educação, saúde, segurança e mobilidade, entre outros setores, e a expectativa é continuar propagando esse crescimento para 2024.
“Cabe ao município trabalhar na questão do desenvolvimento de políticas públicas e investir em infraestrutura e mobilidade. Inauguramos, recentemente, o sistema viário Eldes Scherrer Souza, estamos tocando a obra do binário da Norte Sul, que vai melhorar bastante o fluxo de veículos na região de Jardim Limoeiro, e vamos assinar Ordem de Serviço para a ampliação da Av. Civit I. Além disso, o contorno do Mestre Álvaro veio para somar no desenvolvimento logístico, além de melhorar a vida do morador da Serra”, destaca.
Ou seja, o foco está na melhora da qualidade de vida dos moradores com obras que facilitem o dia a dia e melhorem a dinâmica na cidade.
Pensando nos investimentos recentes, o município listou cinco motivos para ser feliz na Serra. Confira:
1. Crescimento e desenvolvimento
  • De acordo com Ricardo Pandolfi, a Serra é uma das cidades que mais cresce no Estado e com o maior Produto Interno Bruto (PIB). Apenas em 2023, ele afirma que foram geradas mais de oito mil vagas de empregos. “Nossos números são superlativos e ajudam a nos posicionar como a 30ª maior economia do país”, afirma.
2. Mais de R$ 1 bilhão investidos
  • Somando os investimentos realizados pelo município nas áreas de educação, saúde, segurança e mobilidade, entre outros setores, foi mais de R$ 1 bilhão em investimentos nos últimos três anos.
3. Processos digitais
  • Segundo o secretário, hoje, 100% dos processos realizados pela Administração e solicitação de serviços pelos cidadãos são feitos de forma digital, o que reduz tempo e evita a burocratização das dinâmicas, além de economizar cerca de R$ 9 milhões por ano ao cofre público.
4. Ruas iluminadas 
  • Além disso, para garantir a segurança, as ruas do municípios já estão 100% iluminadas com lâmpadas de LED; mais eficientes e econômicas.
5. Mobilidade
  • Pandolfi também destaca a recente inauguração do sistema viário Eldes Scherrer Souza, uma via expressa exclusiva para ônibus, ciclovia, mergulhões e viadutos. No momento, a Administração Municipal ainda trabalha, em parceria com o Governo do Estado, na obra do binário da Norte-Sul, que deve melhorar o tráfego na região de Jardim Limoeiro, e nos próximos dias deve anunciar a ampliação da avenida Civit I.

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