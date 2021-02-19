Policiais da DHPP Crédito: Fernando Madeira

O ano de 2020 representou um grande desafio para o combate à criminalidade, com mudanças na estrutura organizacional dos grupos criminosos, ampliação do consumo de drogas e da circulação de armas. Até a ausência de festas, muitas delas clandestinas, acabaram repercutindo, segundo o governador Renato Casagrande, no aumento da criminalidade.

“A ausência de festas, shows, bailes, reduziu o mercado de drogas. Os criminosos passaram a disputar com outros grupos a ampliação das suas bases para manter as finanças de suas organizações criminosas, fato constatado pelas investigações da nossa polícia”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Até falta de festas contribui para o aumento da violência no ES, diz governo

Este, segundo o governador, foi um dos desafios impostos ao enfrentamento da violência no Estado durante o ano que passou. Outro fator importante é que tem sido cada vez mais frequente o número de jovens em estruturas de comando da criminalidade.

“É da estrutura do crime que você tenha pessoas cada vez mais jovens nas lideranças. A polícia tem feito prisões de lideranças mais históricas do crime e quem assume são os mais jovens, com mais audácia e sem nenhum respeito nem mesmo entre os grupos criminosos, ou respeito às próprias leis do crime”, observou Casagrande.

Também foi constatado em 2020 uma ampliação do consumo de drogas e de pequenos delitos praticados para sustentar a dependência química dos usuários. “Foi verificado ainda uma ampliação da circulação de armas pela sociedade, o que dificulta o trabalho da polícia. São temas que ampliaram o nosso desafio em 2020”, observou Casagrande.

O governador disse ainda concordar com a proposta do ministro da Justiça, André Mendonça, apresentada durante sua vista ao Estado nesta sexta-feira (19), de que para enfrentar a criminalidade é preciso uma integração e atuação conjunta das forças policiais do Estado e da União. “Esta integração do trabalho é que permitirá darmos passos adiante”, assinalou.

NÚMERO DE ASSASSINATOS

Desde 2011, segundo o governador, o Espírito Santo conseguiu reduzir pela metade o número anual de pessoas que perderam a vida de forma violenta. Chegou em 2019 a um total de 987 assassinatos e, em 2020, a 1.103 assassinatos.