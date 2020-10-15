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Procura por moradores

Após forte temporal, Guaçuí decreta situação de emergência

O decreto foi publicado nesta quinta-feira (15). Defesa Civil ainda busca por moradores que foram atingidos pela chuva, para prestar ajuda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 12:47

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 12:47

Pelo menos 6 casas tiveram toda a estrutura afetada em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo
Pelo menos 6 casas tiveram toda a estrutura afetada em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PMG
Depois das fortes chuvas que atingiram o município de Guaçuí, no Caparaó Capixaba, na última sexta-feira (9), a prefeitura decretou situação de emergência. O decreto publicado nesta quinta-feira (15) pode ficar vigente por um prazo de 180 dias, com efeitos retroativos a 10 de outubro de 2020.
De acordo com o texto do decreto, a prefeitura está autorizada a convocar voluntários para reforçar o trabalho em atendimento ao desastre, além de poder entrar nas casas para prestar socorro e usar propriedades, inclusive particular, em ações relacionadas aos prejuízos causados pelo temporal.
Chuva em Guaçuí
Chuva em Guaçuí Crédito: Divulgação
A prefeitura também pode iniciar processos de desapropriação de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco e, sempre que possível, essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras.
O Decreto de n.º 11.575 está publicado na edição desta quinta-feira (15) do Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo.

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BUSCAS POR MORADORES PREJUDICADOS

Nesta quinta-feira (15), a prefeitura informou que a equipe continua buscando moradores que foram afetados pelo forte temporal. Noventa e cinco famílias já foram atendidas. 
"Podem existir pessoas que têm mais dificuldade para nos procurar, pessoas com dificuldades de locomoção, idosos, por exemplo, que podem estar passando por alguma dificuldade provocada pelo temporal e não conseguem falar com a gente, então, estamos pedindo a colaboração da população, para que ajudem essas pessoas e nos comuniquem sobre a situação, por favor", pede o chefe da Defesa Civil Municipal, Joilson Wagner Costa.
Segundo a assessoria, duas mil telhas para a recuperação de telhados estão sendo distribuídas no município e chegaram ao município um total de 60 kits com colchões, lençóis, travesseiros e fronhas. A prefeitura ainda aguarda kits de limpeza e cestas básicas.

RISCO DE TEMPORAL

De acordo com a prefeitura, há um alerta divulgado nesta quarta-feira (14), que registrava a possibilidade de temporais até as 23h59 do mesmo dia, mas que poderia se estender para as próximas 72 horas.

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