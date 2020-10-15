Após forte temporal, Guaçuí decreta situação de emergência

Pelo menos 6 casas tiveram toda a estrutura afetada em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PMG

De acordo com o texto do decreto, a prefeitura está autorizada a convocar voluntários para reforçar o trabalho em atendimento ao desastre, além de poder entrar nas casas para prestar socorro e usar propriedades, inclusive particular, em ações relacionadas aos prejuízos causados pelo temporal.

Chuva em Guaçuí Crédito: Divulgação

A prefeitura também pode iniciar processos de desapropriação de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco e, sempre que possível, essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras.

O Decreto de n.º 11.575 está publicado na edição desta quinta-feira (15) do Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo.

BUSCAS POR MORADORES PREJUDICADOS

Nesta quinta-feira (15), a prefeitura informou que a equipe continua buscando moradores que foram afetados pelo forte temporal. Noventa e cinco famílias já foram atendidas.

"Podem existir pessoas que têm mais dificuldade para nos procurar, pessoas com dificuldades de locomoção, idosos, por exemplo, que podem estar passando por alguma dificuldade provocada pelo temporal e não conseguem falar com a gente, então, estamos pedindo a colaboração da população, para que ajudem essas pessoas e nos comuniquem sobre a situação, por favor", pede o chefe da Defesa Civil Municipal, Joilson Wagner Costa.

Segundo a assessoria, duas mil telhas para a recuperação de telhados estão sendo distribuídas no município e chegaram ao município um total de 60 kits com colchões, lençóis, travesseiros e fronhas. A prefeitura ainda aguarda kits de limpeza e cestas básicas.

RISCO DE TEMPORAL

De acordo com a prefeitura, há um alerta divulgado nesta quarta-feira (14), que registrava a possibilidade de temporais até as 23h59 do mesmo dia, mas que poderia se estender para as próximas 72 horas.