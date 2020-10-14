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Alertas meteorológicos

Alerta de chuva intensa com raios e queda de granizo no Sul do ES

Institutos alertam para tempestade, vendaval, risco de corte de energia elétrica, alagamentos e de descargas elétricas na região

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 16:58
Chuva em Guaçuí
Chuva deixou prejuízos em Guaçuí no fim de semana  Crédito: Divulgação
Institutos de meteorologia alertam para chuvas intensas, tempestade, vendaval, e queda de granizo em municípios do Sul do Espírito Santo entre o início da tarde desta quarta (14) e o início da madrugada de quinta-feira (15).
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nove municípios do ES devem ser atingidos por pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios. Há ainda condição para queda de granizo e ventos de moderada a forte intensidade. O Alerta é válido entre 14h e 23h59 desta quarta-feira (14).

SAIBA QUAIS SÃO OS MUNICÍPIOS:

  • Apiacá;
  • Bom Jesus do Norte;
  • Divino de São Lourenço;
  • Dores do Rio Preto;
  • Guaçuí;
  • Ibitirama;
  • Jerônimo Monteiro;
  • São José do Calçado.
Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas intensas em 15 municípios. Oito deles mencionados no alerta do Inpe. De acordo com o aviso, há baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos e de descargas elétricas. O volume da chuva deve variar entre 20 e 30mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos entre 40 e 60km/h. O alerta é válido até 22h desta quarta (14).

SAIBA QUAIS SÃO OS MUNICÍPIOS:

  • Alegre;
  • Apiacá;
  • Atílio Vivácqua;
  • Bom Jesus Do Norte;
  • Cachoeiro De Itapemirim;
  • Divino De São Lourenço;
  • Dores Do Rio Preto;
  • Guaçuí;
  • Itapemirim;
  • Jerônimo Monteiro; 
  • Marataízes; 
  • Mimoso Do Sul; 
  • Muqui; 
  • Presidente Kennedy; 
  • São José Do Calçado. 

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