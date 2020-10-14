Alerta de chuva intensa com raios e queda de granizo no Sul do ES

Institutos de meteorologia alertam para chuvas intensas, tempestade, vendaval, e queda de granizo em municípios do Sul do Espírito Santo entre o início da tarde desta quarta (14) e o início da madrugada de quinta-feira (15).
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nove municípios do ES devem ser atingidos por pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios. Há ainda condição para queda de granizo e ventos de moderada a forte intensidade. O Alerta é válido entre 14h e 23h59 desta quarta-feira (14).
SAIBA QUAIS SÃO OS MUNICÍPIOS:
- Apiacá;
- Bom Jesus do Norte;
- Divino de São Lourenço;
- Dores do Rio Preto;
- Guaçuí;
- Ibitirama;
- Jerônimo Monteiro;
- São José do Calçado.
Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas intensas em 15 municípios. Oito deles mencionados no alerta do Inpe. De acordo com o aviso, há baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos e de descargas elétricas. O volume da chuva deve variar entre 20 e 30mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos entre 40 e 60km/h. O alerta é válido até 22h desta quarta (14).
SAIBA QUAIS SÃO OS MUNICÍPIOS:
- Alegre;
- Apiacá;
- Atílio Vivácqua;
- Bom Jesus Do Norte;
- Cachoeiro De Itapemirim;
- Divino De São Lourenço;
- Dores Do Rio Preto;
- Guaçuí;
- Itapemirim;
- Jerônimo Monteiro;
- Marataízes;
- Mimoso Do Sul;
- Muqui;
- Presidente Kennedy;
- São José Do Calçado.