A Gazeta promove aulão para a redação do Enem neste sábado (13)

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:23
A Gazeta promove neste sábado (13), a partir das 14 horas, um aulão de redação para os estudantes que se preparam para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O evento acontece no auditório da Rede Gazeta, em Monte Belo, Vitória, e tem parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular. A atividade integra uma série de ações organizadas pelo portal para os dois meses que antecedem a aplicação das provas, marcadas para os dias 9 e 16 de novembro. No total, os candidatos terão 5h30 para resolver 90 questões das áreas de Linguagens e Tecnologias, Ciências Humanas e, ainda, elaborar a redação.
As inscrições para o aulão, abertas na última semana, foram esgotadas em menos de 24 horas. Durante a revisão, a professora Jô Kutz (Gama) e o historiador Natan Baptista (Ifes) vão apresentar estratégias, repertórios socioculturais e discussões de atualidades para fortalecer o desempenho dos estudantes na produção textual.
Segundo o professor Paulo Victor Scherrer, do Gama, este é um momento decisivo para manter a disciplina e evitar que a ansiedade comprometa o rendimento. “É muito importante que os participantes mantenham o foco nesta reta final. Muitos alunos acabam ficando ansiosos e, consequentemente, deixam de aproveitar bem os estudos. A prática de redação, em especial, costuma ser negligenciada nos últimos dias, mas deve ser intensificada”, ressalta.
Os participantes também terão acesso a uma lista de temas prováveis para a redação, dicas de como alcançar maior pontuação e a uma ferramenta de inteligência artificial para correção automatizada dos textos.
