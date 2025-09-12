Home
>
Cotidiano
>
A Gazeta promove aulão para a redação do Enem neste sábado (13)

A Gazeta promove aulão para a redação do Enem neste sábado (13)

Parceria com o curso Gama Pré-Vestibular oferece reforço gratuito para candidatos que se preparam a realização do exame

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:23

Provas do Enem
As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro Crédito: Shutterstock

A Gazeta promove neste sábado (13), a partir das 14 horas, um aulão de redação para os estudantes que se preparam para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O evento acontece no auditório da Rede Gazeta, em Monte Belo, Vitória, e tem parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular. A atividade integra uma série de ações organizadas pelo portal para os dois meses que antecedem a aplicação das provas, marcadas para os dias 9 e 16 de novembro. No total, os candidatos terão 5h30 para resolver 90 questões das áreas de Linguagens e Tecnologias, Ciências Humanas e, ainda, elaborar a redação.

Recomendado para você

Profissionais de A Gazeta e CBN Vitória conquistam sete premiações na etapa estadual do prêmio, com reportagens que valorizam o empreendedorismo capixaba

Rede Gazeta é destaque no 12° Prêmio Sebrae de Jornalismo no ES

Parceria com o curso Gama Pré-Vestibular oferece reforço gratuito para candidatos que se preparam a realização do exame

A Gazeta promove aulão para a redação do Enem neste sábado (13)

No programa desta sexta (12), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: escola cria varanda literária no ES para incentivar leitura entre crianças

As inscrições para o aulão, abertas na última semana, foram esgotadas em menos de 24 horas. Durante a revisão, a professora Jô Kutz (Gama) e o historiador Natan Baptista (Ifes) vão apresentar estratégias, repertórios socioculturais e discussões de atualidades para fortalecer o desempenho dos estudantes na produção textual.

Segundo o professor Paulo Victor Scherrer, do Gama, este é um momento decisivo para manter a disciplina e evitar que a ansiedade comprometa o rendimento. “É muito importante que os participantes mantenham o foco nesta reta final. Muitos alunos acabam ficando ansiosos e, consequentemente, deixam de aproveitar bem os estudos. A prática de redação, em especial, costuma ser negligenciada nos últimos dias, mas deve ser intensificada”, ressalta.

Os participantes também terão acesso a uma lista de temas prováveis para a redação, dicas de como alcançar maior pontuação e a uma ferramenta de inteligência artificial para correção automatizada dos textos.

Serviço

  • Arquitetura da Redação 900+
  • Data: Sábado (13)
  • Local: Auditório da Rede Gazeta (Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo, Vitória)
  • Horário: 14h;
  • Professores: Jô Kutz (Gama) e Natan Baptista (Ifes)
  • Inscrições já encerradas e vagas esgotadas

LEIA MAIS SOBRE O ENEM

Contagem regressiva para o Enem: veja 6 plataformas gratuitas para estudar

Aulão gratuito de revisão para o Enem vai preparar estudantes no Sul do ES

Enem 2025: vagas para aulão gratuito de redação esgotam em menos de 24h

Enem 2025: A Gazeta terá aulão gratuito, simulados, lives e dicas

Enem 2025: Espírito Santo tem quase 86 mil inscritos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Redação Eventos Rede Gazeta

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais