Seleção

Enem 2025: A Gazeta terá aulão gratuito, simulados, lives e dicas

Jornal, em parceria com o Pré-Vestibular Gama, vai oferecer diversos conteúdos multiplataforma para estudantes que vão fazer Exame e tentar uma vaga numa universidade pública

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:53

A reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ganhou um reforço no Espírito Santo. A Gazeta, em parceria com o Pré-Vestibular Gama, lançou um projeto que vai oferecer aulões gratuitos, simulados interativos, lives e conteúdos multiplataforma de revisão, ajudando os mais de 70 mil candidatos capixabas a chegarem mais confiantes às provas de 2025, marcadas para os dias 9 e 16 de novembro.

O primeiro evento será no dia 13 de setembro, no auditório de A Gazeta, em Vitória, com o aulão “Arquitetura da Redação 900+”, ministrado pela professora Jô Kutz (Gama) e pelo historiador Natan Baptista (Ifes). As vagas são limitadas e as inscrições serão abertas nesta terça-feira (2).

Durante a semana de provas, A Gazeta transmitirá lives temáticas de revisão no site e em suas redes sociais, com professores da Gama abordando todas as áreas do conhecimento.

Estudantes entrando para a prova do Enem em 2024 Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Para o editor-chefe de A Gazeta e da CBN, Geraldo Nascimento, a iniciativa reforça o compromisso do jornal em estar próximo dos capixabas em momentos decisivos. “É o maior exame do Brasil e define a vida de muitos estudantes. A Gazeta já tem tradição nessa cobertura e agora intensificamos esse trabalho, com aulões, parcerias e informação multiplataforma para entregar o que os alunos e suas famílias precisam nesse momento tão importante”, explica Geraldo.

Já o professor Paulo Victor Scherer, da Gama, destaca a importância de uma preparação direcionada e de manter a constância nos estudos nessa reta final, lembrando que a avaliação segue uma lógica clara. “O Enem é uma prova previsível, baseada em uma matriz que não muda desde 2009. Nos aulões, vamos trabalhar essa previsibilidade, revisar os temas mais cobrados e oferecer estratégias de estudo e de prova que podem fazer diferença na pontuação do aluno”, afirma Scherer.

Para finalizar, o professor esclareceu que, durante as lives e aulas, os alunos terão acesso a técnicas para realizar a prova, preparar o psicológico, interpretar questões e administrar o tempo.

Serviço

Aulão de Redação para o ENEM

Data: 13 de setembro de 2025;

13 de setembro de 2025; Local: Auditório da Gazeta - Rua Chafic Murad, 902 - Vitória/ES;

Auditório da Gazeta - Rua Chafic Murad, 902 - Vitória/ES; Horário: 14h;

14h; Professores: Professora Jô Kutz (Gama) e o historiador Natan Baptista (Ifes);

Professora Jô Kutz (Gama) e o historiador Natan Baptista (Ifes); Vagas: Limitadas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta