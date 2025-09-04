Vagas limitadas

Aulão gratuito de revisão para o Enem vai preparar estudantes no Sul do ES

Evento acontece no próximo dia 13, com foco em melhorar o desempenho dos alunos na prova de Ciências da Natureza; saiba como se inscrever

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:17

Vagas para a aula de revisão são limitadas e os interessados devem realizar a inscrição on-line Crédito: Shutterstock

Os estudantes de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que estão na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão uma oportunidade especial. No próximo dia 13, às 14h, será realizado no auditório da Faculdade Multivix um aulão gratuito de Ciências da Natureza, promovido pela Gama Pré-Vestibular, com o objetivo de revisar os principais conteúdos da prova e oferecer estratégias de estudo que podem fazer diferença na nota final.

A aula será ministrada por três professores: Paulo Victor Scherer (PV), especialista em Biologia e em estratégias para o Enem; Filipe Barros, referência em Química; e Bruno Costa, professor de Física e criador do método Curto-Circuito, que auxilia os alunos a destravarem dificuldades comuns na disciplina.

As inscrições para o aulão de Cachoeiro são gratuitas e devem ser feitas por meio deste link. As vagas são limitadas.

Com um formato prático e dinâmico, o encontro vai abordar os assuntos mais cobrados em Ciências da Natureza, além de ensinar técnicas de interpretação de questões e estratégias de resolução. Segundo os organizadores, o objetivo é dar mais segurança aos candidatos em uma das áreas mais temidas da prova.

As provas do Enem estão programadas para acontecer nos dias 9 e 16 de novembro.

Serviço

Aulão de Ciências da Natureza Enem 2025

Tema : Ciências da Natureza para o Enem

Data : 13 de setembro, às 14 horas

Local : Auditório do campus I da Faculdade Multivix (Rua Moreira, 29/39, Independência, Cachoeiro de Itapemirim)

As inscrições devem ser realizadas por este link.



Professores :

PV (Gama) – Biologia





Filipe Barros (Gama) – Química





Bruno Costa (Gama) – Física (método Curto-Circuito)

