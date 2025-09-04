Home
>
Enem
>
Aulão gratuito de revisão para o Enem vai preparar estudantes no Sul do ES

Aulão gratuito de revisão para o Enem vai preparar estudantes no Sul do ES

Evento acontece no próximo dia 13, com foco em melhorar o desempenho dos alunos na prova de Ciências da Natureza; saiba como se inscrever

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:17

Provas do Enem
Vagas para a aula de revisão são limitadas e os interessados devem realizar a inscrição on-line Crédito: Shutterstock

Os estudantes de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que estão na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão uma oportunidade especial. No próximo dia 13, às 14h, será realizado no auditório da Faculdade Multivix um aulão gratuito de Ciências da Natureza, promovido pela Gama Pré-Vestibular, com o objetivo de revisar os principais conteúdos da prova e oferecer estratégias de estudo que podem fazer diferença na nota final.

Recomendado para você

Evento acontece no próximo dia 13, com foco em melhorar o desempenho dos alunos na prova de Ciências da Natureza; saiba como se inscrever

Aulão gratuito de revisão para o Enem vai preparar estudantes no Sul do ES

O evento gratuito, promovido por A Gazeta e Gama Pré-Vestibular, terá foco em estratégias para alcançar notas acima de 900 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio

Enem 2025: vagas para aulão gratuito de redação esgotam em menos de 24h

Jornal, em parceria com o Pré-Vestibular Gama, vai oferecer diversos conteúdos multiplataforma para estudantes que vão fazer Exame e tentar uma vaga numa universidade pública

Enem 2025: A Gazeta terá aulão gratuito, simulados, lives e dicas

A aula será ministrada por três professores: Paulo Victor Scherer (PV), especialista em Biologia e em estratégias para o Enem; Filipe Barros, referência em Química; e Bruno Costa, professor de Física e criador do método Curto-Circuito, que auxilia os alunos a destravarem dificuldades comuns na disciplina.

As inscrições para o aulão de Cachoeiro são gratuitas e devem ser feitas por meio deste link. As vagas são limitadas.

Com um formato prático e dinâmico, o encontro vai abordar os assuntos mais cobrados em Ciências da Natureza, além de ensinar técnicas de interpretação de questões e estratégias de resolução. Segundo os organizadores, o objetivo é dar mais segurança aos candidatos em uma das áreas mais temidas da prova. 

As provas do Enem estão programadas para acontecer nos dias 9 e 16 de novembro.

Serviço 
Aulão de Ciências da Natureza Enem 2025

    • Tema: Ciências da Natureza para o Enem
    • Data: 13 de setembro, às 14 horas
    • Local: Auditório do campus I da Faculdade Multivix (Rua Moreira, 29/39, Independência, Cachoeiro de Itapemirim)
    • As inscrições devem ser realizadas por este link.
    • Professores:
      • PV (Gama) – Biologia
      • Filipe Barros (Gama) – Química
      • Bruno Costa (Gama) – Física (método Curto-Circuito)

Leia mais

Imagem - Enem 2025: vagas para aulão gratuito de redação esgotam em menos de 24h

Enem 2025: vagas para aulão gratuito de redação esgotam em menos de 24h

Imagem - Enem 2025: A Gazeta terá aulão gratuito, simulados, lives e dicas

Enem 2025: A Gazeta terá aulão gratuito, simulados, lives e dicas

Imagem - Capixaba de 11 anos cria museu virtual para estudar areia monazítica

Capixaba de 11 anos cria museu virtual para estudar areia monazítica

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ES Sul Região sul do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais