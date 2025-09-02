Home
>
Enem
>
Aulão gratuito com dicas para redação do Enem está com inscrições abertas em Vitória

Aulão gratuito com dicas para redação do Enem está com inscrições abertas em Vitória

O evento gratuito, promovido por A Gazeta e Gama Pré-Vestibular, terá foco em estratégias para alcançar notas acima de 900 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:46

Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o aulão gratuito de redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), promovido por A Gazeta em parceria com o Pré-Vestibular Gama. O evento será realizado no dia 13 de setembro, às 14h, no auditório de A Gazeta, em Vitória, e traz como tema “Arquitetura da Redação 900+”.

Recomendado para você

O evento gratuito, promovido por A Gazeta e Gama Pré-Vestibular, terá foco em estratégias para alcançar notas acima de 900 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio

Aulão gratuito com dicas para redação do Enem está com inscrições abertas em Vitória

Jornal, em parceria com o Pré-Vestibular Gama, vai oferecer diversos conteúdos multiplataforma para estudantes que vão fazer Exame e tentar uma vaga numa universidade pública

Enem 2025: A Gazeta terá aulão gratuito, simulados, lives e dicas

Este ano, a avaliação volta a certificar a conclusão do ensino médio para quem atingir 450 pontos na prova e 500 na redação; entenda

A um dia do fim do prazo, ES tem 96 mil inscritos no Enem 2025

O encontro será ministrado pela professora Jô Kutz, especialista em estratégias de redação, e pelo historiador Natan Baptista (Ifes), que vai enriquecer o conteúdo com repertório sociocultural e atualidades. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas por meio deste link.

De acordo com Paulo Victor Scherrer, professor da Gama, o aulão foi pensado para ser totalmente direcionado à realidade do Enem, unindo teoria e prática. “Vamos revisar os pontos mais importantes da prova e mostrar como as questões costumam ser cobradas. No caso da redação, os alunos vão entender exatamente o que os corretores avaliam, como estruturar o texto e como usar estratégias argumentativas de forma eficiente”, explicou.

Leia mais

Imagem - Enem 2025: A Gazeta terá aulão gratuito, simulados, lives e dicas

Enem 2025: A Gazeta terá aulão gratuito, simulados, lives e dicas

Além disso, os participantes terão acesso a uma ferramenta para a correção automatizada de redação por uma inteligência artificial da Gama, que permite identificar pontos fortes e de melhoria no texto, simulando a avaliação oficial do Enem.

Scherrer reforça que a preparação na reta final deve ir além do conteúdo. “O Enem é uma prova estratégica, com tempo curto e muitas questões. Trabalhamos também técnicas de estudo, interpretação e administração do tempo. No aulão, vamos dar dicas práticas para que o aluno chegue mais seguro no dia da prova”.

Arquitetura da Redação 900+

  • Data: 13 de setembro de 2025;
  • Local: Rua Chafic Murad, 902 - Auditório de A Gazeta, Vitória – ES;
  • Horário: 14h;
  • Professores: Jô Kutz (Gama) e Natan Baptista (Ifes);
  • Inscrições podem ser feitas aqui.

Também no dia 13, a Gama, em parceria com a Multivix, fará um aulão gratuito em Cachoeiro de Itapemirim sobre Ciências da Natureza. As inscrições podem ser feitas aqui.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais