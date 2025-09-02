Vagas limitadas!

Aulão gratuito com dicas para redação do Enem está com inscrições abertas em Vitória

O evento gratuito, promovido por A Gazeta e Gama Pré-Vestibular, terá foco em estratégias para alcançar notas acima de 900 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:46

Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o aulão gratuito de redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), promovido por A Gazeta em parceria com o Pré-Vestibular Gama. O evento será realizado no dia 13 de setembro, às 14h, no auditório de A Gazeta, em Vitória, e traz como tema “Arquitetura da Redação 900+”.

O encontro será ministrado pela professora Jô Kutz, especialista em estratégias de redação, e pelo historiador Natan Baptista (Ifes), que vai enriquecer o conteúdo com repertório sociocultural e atualidades. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas por meio deste link.

De acordo com Paulo Victor Scherrer, professor da Gama, o aulão foi pensado para ser totalmente direcionado à realidade do Enem, unindo teoria e prática. “Vamos revisar os pontos mais importantes da prova e mostrar como as questões costumam ser cobradas. No caso da redação, os alunos vão entender exatamente o que os corretores avaliam, como estruturar o texto e como usar estratégias argumentativas de forma eficiente”, explicou.

Além disso, os participantes terão acesso a uma ferramenta para a correção automatizada de redação por uma inteligência artificial da Gama, que permite identificar pontos fortes e de melhoria no texto, simulando a avaliação oficial do Enem.

Scherrer reforça que a preparação na reta final deve ir além do conteúdo. “O Enem é uma prova estratégica, com tempo curto e muitas questões. Trabalhamos também técnicas de estudo, interpretação e administração do tempo. No aulão, vamos dar dicas práticas para que o aluno chegue mais seguro no dia da prova”.

Arquitetura da Redação 900+

Data : 13 de setembro de 2025;



: 13 de setembro de 2025; Local : Rua Chafic Murad, 902 - Auditório de A Gazeta, Vitória – ES;



: Rua Chafic Murad, 902 - Auditório de A Gazeta, Vitória – ES; Horário : 14h;



: 14h; Professores : Jô Kutz (Gama) e Natan Baptista (Ifes);



: Jô Kutz (Gama) e Natan Baptista (Ifes); Inscrições podem ser feitas aqui.

Também no dia 13, a Gama, em parceria com a Multivix, fará um aulão gratuito em Cachoeiro de Itapemirim sobre Ciências da Natureza. As inscrições podem ser feitas aqui.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta