Enem 2025: Espírito Santo tem quase 86 mil inscritos

Nesta edição, 80,21% dos 34.535 concluintes do ensino médio da rede pública confirmaram a participação na prova, que será aplicada nos dias 9 e 16 de novembro

Publicado em 24 de julho de 2025 às 09:33

O Espírito Santo registrou 85.920 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 — 15,5% a mais que em 2024, quando foram registradas 74.368 mil inscrições no Estado.>

Uma novidade desta edição foi a inscrição pré-preenchida de 34.535 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, dos quais 27.701 confirmaram a participação (80,21%). Do total de inscritos no Estado, 50.540 são isentos e 35.380, pagantes.>

Os números correspondem ao balanço, divulgado quarta-feira (23), pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). >

De acordo com o levantamento, o exame registrou 4,8 milhões de inscritos no país, um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação com 2024. As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação.>

A certificação para conclusão do ensino médio ou a proficiência parcial de estudantes maiores de 18 anos será utilizada por 98.558 inscritos nessa edição. Os participantes que desejem utilizar o exame para esses fins devem indicar a opção no ato da inscrição. Para obter a certificação, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação. >

Entre os Estados que registaram o maior número de inscritos no Enem 2025 estão: São Paulo (751.648), Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019).>

