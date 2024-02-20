Sargento que saiu para pescar e desapareceu é encontrado morto em lagoa no ES

Lagoa Jesuína, em Rio Bananal, onde sargento aposentado desapareceu. Corpo foi encontrado na manhã desta terça Crédito: Divulgação/Site da Prefeitura de Rio Bananal

Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta terça-feira (20), o corpo do sargento da reserva da Polícia Militar Waldisnei Resende Costa, 63 anos. Ele desapareceu enquanto pescava na Lagoa Jesuína, em Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo . A embarcação onde o sargento estava já havia sido localizada, assim como coletes salva-vidas, mas até o dia anterior não havia nenhum sinal dele. Na manhã desta terça, as buscas foram interrompidas após um corpo ser encontrado boiando na lagoa. A corporação confirmou que era de Waldisnei.

De acordo com o boletim de atendimento dos bombeiros, o barco encontrado possuía pertences de Waldisnei. Além disso, foram vistos dois coletes a 2 km do local de onde ele saiu e um outro colete a 500 metros de onde foi achada a embarcação.

Waldisnei saiu para pescar na noite de domingo (18), por volta das 20h, e não voltou mais para terra depois disso, não sendo mais visto. A esposa do sargento relatou aos bombeiros que o marido sabia nadar e não tinha problemas de saúde. Ela contou que os dois estavam acampados na região da lagoa, próximos a uma cabana.