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Em Rio Bananal

Sargento que saiu para pescar e desapareceu é encontrado morto em lagoa no ES

Bombeiros encontraram Waldisnei Resende Costa após buscas na Lagoa Jesuína

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 08:51

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 fev 2024 às 08:51
Lagoa Jesuína, em Rio Bananal, onde sargento aposentado desapareceu
Lagoa Jesuína, em Rio Bananal, onde sargento aposentado desapareceu. Corpo foi encontrado na manhã desta terça Crédito: Divulgação/Site da Prefeitura de Rio Bananal
Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta terça-feira (20), o corpo do sargento da reserva da Polícia Militar Waldisnei Resende Costa, 63 anos. Ele desapareceu enquanto pescava na Lagoa Jesuína, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A embarcação onde o sargento estava já havia sido localizada, assim como coletes salva-vidas, mas até o dia anterior não havia nenhum sinal dele. Na manhã desta terça, as buscas foram interrompidas após um corpo ser encontrado boiando na lagoa. A corporação confirmou que era de Waldisnei. 
De acordo com o boletim de atendimento dos bombeiros, o barco encontrado possuía pertences de Waldisnei. Além disso, foram vistos dois coletes a 2 km do local de onde ele saiu e um outro colete a 500 metros de onde foi achada a embarcação.
Waldisnei saiu para pescar na noite de domingo (18), por volta das 20h, e não voltou mais para terra depois disso, não sendo mais visto. A esposa do sargento relatou aos bombeiros que o marido sabia nadar e não tinha problemas de saúde. Ela contou que os dois estavam acampados na região da lagoa, próximos a uma cabana.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência ainda está em andamento. "Na manhã desta terça-feira (20), equipes de busca do Batalhão do Corpo de Bombeiros em Linhares deram continuidade às diligências para localizar o homem desaparecido desde a noite de domingo (18), em uma lagoa em Rio Bananal, e localizaram o corpo, que emergiu na água. A ocorrência está em andamento", finalizou a corporação.

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