Carro capota e motorista acaba preso por embriaguez ao volante em Marilândia

Um homem foi preso por embriaguez ao volante durante um policiamento da Polícia Militar na ES 248, na zona rural de Marilândia , no Noroeste capixaba, no domingo (18). Segundo a corporação, antes de ser preso, o indivíduo perdeu o controle do carro em uma curva e causou um acidente. Ele ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro.

No asfalto ficaram as marcas da tentativa de frenagem do veículo, um Fiat Doblò, que foi parar em um matagal após capotar. A identidade do motorista não foi divulgada pela polícia.

Marcas de freio foram deixadas pelo veículo (à esquerda), que foi parar em um matagal após capotar (à direita) Crédito: Redes sociais | @capbalbino

De acordo com a PM, durante o policiamento na ES 248, os militares visualizaram duas ambulâncias paradas às margens da rodovia, sendo uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e a outra de um hospital particular de Colatina . No local, os policiais constataram que se tratava de um acidente, onde um carro perdeu o controle em uma curva e capotou.

Em contato com os profissionais da ambulância do hospital, os militares foram informados que eles prestaram os primeiros socorros a um homem. Em seguida chegou o Samu, que socorreu a vítima e a levou ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina.

Populares no local disseram aos policiais que duas pessoas estavam no veículo envolvido no acidente, porém, uma não teria sido encontrada. Os policiais então se aproximaram do Doblò, ouviram um barulho no mato e uma pessoa andando, sendo esta a segunda vítima.

O homem disse que estava no veículo, mas afirmou não ser o condutor. Contudo, uma testemunha relatou aos militares que presenciou quando o indivíduo saiu da Lagoa do Batista, em Marilândia, dirigindo o veículo em alta velocidade.