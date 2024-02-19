Família anda por 3 quilômetros para pedir ajuda após sequestro em Iúna

Uma mulher de 48 anos, o marido, de 45 anos e o filho do casal, foram feitos reféns por criminosos dentro de casa na noite de domingo (18), em Córrego Alto Trindade, zona rural de Iúna , na Região do Caparaó. Além de dinheiro e duas armas, suspeitos levaram chaves dos veículos. Após o crime e com medo, família andou por três quilômetros por lavouras de café até a casa de um vizinho para pedir por ajuda.

Segundo registro da Polícia Militar, a família foi trancada no banheiro. O homem contou aos militares que estava em casa com a família, quando uma mulher branca, de olhos claros e cabelo castanho, o chamou e disse que a moto dela estava com defeito e queria um alicate.

Quando foi pegar, um homem de bala clava chegou e o ameaçou com uma pistola .380 apontada para a cabeça. O homem mandou que todos entrassem no banheiro, pois iriam fazer um arrastão na localidade.

Os suspeitos levaram R$ 2,2 mil, chaves de uma Honda Pop, de um Volkswagem Gol e duas armas de fogo. Após pegarem os bens, ameaçaram a família de morte, caso fizessem a denúncia do crime. Então, com medo, a vítima pegou a família e saiu andando pela lavoura até a casa de um amigo.

A polícia fez buscas, mas não localizou os suspeitos. A Polícia Civil, em nota, informou que, se a vítima tiver registrado um boletim de ocorrência em uma delegacia ou pela internet, o caso está em processo de investigação por uma unidade policial.

Caso a vítima não tenha registrado, a PCES orienta que vítimas desse tipo de ocorrência realizem o registro, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou efetuar o registro por meio da Delegacia Online, acessível pelo site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome conhecimento do caso e dê início às investigações.