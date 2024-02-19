Família anda por 3 quilômetros para pedir ajuda após sequestro em Iúna

Uma mulher de 48 anos, o marido, de 45 anos e o filho do casal, foram feitos reféns por criminosos dentro de casa na noite de domingo (18), em Córrego Alto Trindade, zona rural de Iúna, na Região do Caparaó. Além de dinheiro e duas armas, suspeitos levaram chaves dos veículos. Após o crime e com medo, família andou por três quilômetros por lavouras de café até a casa de um vizinho para pedir por ajuda.
Segundo registro da Polícia Militar, a família foi trancada no banheiro. O homem contou aos militares que estava em casa com a família, quando uma mulher branca, de olhos claros e cabelo castanho, o chamou e disse que a moto dela estava com defeito e queria um alicate.
Quando foi pegar, um homem de bala clava chegou e o ameaçou com uma pistola .380 apontada para a cabeça. O homem mandou que todos entrassem no banheiro, pois iriam fazer um arrastão na localidade.
Os suspeitos levaram R$ 2,2 mil, chaves de uma Honda Pop, de um Volkswagem Gol e duas armas de fogo. Após pegarem os bens, ameaçaram a família de morte, caso fizessem a denúncia do crime. Então, com medo, a vítima pegou a família e saiu andando pela lavoura até a casa de um amigo.
A polícia fez buscas, mas não localizou os suspeitos. A Polícia Civil, em nota, informou que, se a vítima tiver registrado um boletim de ocorrência em uma delegacia ou pela internet, o caso está em processo de investigação por uma unidade policial.
Caso a vítima não tenha registrado, a PCES orienta que vítimas desse tipo de ocorrência realizem o registro, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou efetuar o registro por meio da Delegacia Online, acessível pelo site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome conhecimento do caso e dê início às investigações.
A colaboração da população é fundamental para o trabalho policial e pode ser feita anonimamente por meio do Disque-Denúncia 181, que também dispõe de um site para anexar imagens e vídeos de atividades criminosas, acessível em disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido, e todas as informações recebidas são investigadas.