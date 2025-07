Nesta semana

Feiras do agro movimentam negócios e apresentam novidades do campo no ES

Na Praça do Papa, Feafes apresenta diversos produtos da agricultura familiar do Estado e, em São Gabriel da Palha, Feira Cooabriel é voltada para negócios e tecnologia do campo

Publicado em 22 de julho de 2025 às 10:29

Feira de agronegócios Cooabriel, em São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação

Nesta semana, duas feiras do agro movimentam negócios, apresentam novidades e destacam produtos agrícolas no Espírito Santo. Uma delas é a Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária (Feafes), que chega à 20ª edição na Praça do Papa, em Vitória, de sexta (25) a domingo (27). E São Gabriel da Palha, na Região Noroeste, recebe a quinta edição da Feira de Agronegócios Cooabriel, entre quinta (24) e sábado (26).>

O evento na Praça do Papa, que inclui também a 7ª Feira Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais (Femtru) no fim de semana, vai apresentar a riqueza e a diversidade da produção da agricultura familiar capixaba, exibindo produtos diversos, diretamente das mãos de produtores e produtoras rurais. Entre os destaques estão embutidos, queijos artesanais, café especial, mel, biscoitos, flores, artesanato e uma variedade de comidas típicas, além de atrações culturais para toda a família. A entrada é gratuita.>

"A Feafes e a Femtru são muito mais do que simples feiras. São a concretização da nossa missão de valorizar e impulsionar o trabalho de famílias que dedicam suas vidas à agricultura familiar", afirma Clebio Brambati, presidente da Fetaes (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito Santo).>

Ainda de acordo com Clebio, o evento fortalece a economia local, abre novos mercados para os produtores e, acima de tudo, conecta o consumidor à origem do alimento, garantindo o reconhecimento da qualidade e da diversidade da agricultura familiar. Agricultores e agricultoras familiares de todo o Estado vão expor seus produtos. Os visitantes poderão desfrutar de uma experiência no campo, sem sair da cidade.>

>

Feira no Noroeste com 90 expositores

Já a Feira de Agronegócios Cooabriel, maior cooperativa de café conilon do Brasil, será entre quinta (24) e sábado (26), na área de eventos da cooperativa. Serão mais de 90 expositores no evento, que conecta o produtor rural e grandes marcas do setor que atuam em diversos segmentos, incluindo insumos, máquinas e equipamentos, irrigação, energia solar e outras tecnologias para o campo. Em 2024, as negociações ultrapassaram R$ 690 milhões.>

Além do ambiente de negócios, o evento conta com praça de alimentação, cafeteria, espaço kids e um auditório, que receberá uma programação diversificada, com temáticas variadas. O destaque vai para o Encontro Capixaba Mulheres do Agro, preparado para destacar o protagonismo no campo, e o Coffee Connect – evento dedicado à cadeia do café, que acontece pela primeira vez no Espírito Santo. >

Serviço Feira de Agronegócios Cooabriel

Data: Quinta-feira (24) a sábado (26)

Local: Área de Eventos Cooabriel — São Gabriel da Palha/ES

Às margens da Rodovia 137 – ao lado do armazém da cooperativa 20ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária (Feafes) e 7ª Feira Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais (Femtru)

Data: Sexta-feira (25) a domingo (27)

Local: Praça do Papa, Vitória

Entrada gratuita



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta