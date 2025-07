Sustentabilidade no campo

Tecnoagro traz inovações em energia solar para impulsionar o agronegócio

A feira vai até sábado (19) em Santa Maria de Jetibá apresentando novidades para os produtores rurais da Região Serrana

Entre as novidades apresentadas em Santa Maria de Jetibá está o investimento em energia solar . Segundo Renilton, empresário do setor de energia fotovoltaica, as placas serão cada vez mais procuradas por produtores rurais, pois a ferramenta pode garantir uma economia de até 90% nas contas de luz.>

Além disso, outra novidade é o lastro solar, uma base que fica por baixo das placas e garante a facilidade de mudança de posição do equipamento, caso haja necessidade. Isso agiliza o processo de instalação, evitando que a placa seja aplicada em contato direto com o solo. É preenchido com areia ou pedras, geralmente, trazendo sustento da estrutura em épocas de vento forte.>

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) estão entre as participantes do TecnoAgro, levando conhecimento técnico, projetos estratégicos e orientações aos produtores rurais.>

Para o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, a feira reforça o papel do conhecimento como motor do desenvolvimento rural. “A feira leva inovação e informação de qualidade diretamente aos produtores, mostrando que investir em tecnologia e capacitação é essencial para tornar o agronegócio capixaba cada vez mais competitivo e sustentável. É uma grande oportunidade de fortalecer o campo, gerar renda e valorizar o trabalho das famílias rurais em todo o Espírito Santo”, afirma o secretário.>

Confira a programação completa do evento

17 de julho - Quinta-feira:

8h | Abertura do credenciamento e da Loja Agro

10h | Auditório | Abertura oficial com autoridades

11h | Palestra - Dados que conectam mercados: Inteligência e exportações do agro capixaba. Danieltom Vandermas - Gerente de Dados e Análises - SEAG

13h | Palestra - Condições do ano Safra 2025/2026. Keila Alves Martins - Sicoob

14h | Estande Institucional | Sabor de Cooperar - Receita ao vivo Fórum Avicultura - Auditório

14h | Palestra - Influenza aviária - Biosseguridade e responsabilidade compartilhada. Leandro de Carvalho Marinho - IDAF

15h | Palestra - Recria e qualidade de casca. Philipe Anibal Leão

17h | Palestra - Produção in vitro de Embriões Bovinos (PIVE) - Edital de Inscrição e seleção de pecuaristas. Guilhermo Modenese Recla / Michele Ricieri Bastos

18h | Fechamento do credenciamento e da Loja Agro



18 de julho - Sexta-feira:

8h | Abertura do credenciamento e da Loja Agro

10h | Palestra: Irrigação do café: o caminho para altas produtividades. Luan Peroni Venâncio

11h | Palestra: Café Arábica: Cultivares Validadas para o Estado do Espírito Santo Cesar. Abel Krohling - Incaper

11h | Pavilhão | Grupo de Danças Folclóricas Holandesas Holland Dans

13h | Palestra: Mitos e verdades sobre investimentos no agro. Victor Meneguetti, Fernanda Fracalossi e Luana Nandorf (Sicredi)

14h | Estande Institucional | Sabor de Cooperar - Receita ao vivo

14h | Painel: Sustentabilidade no Agro: Cafeicultura, reservação hídrica e reflorestar. Incaper, Bandes, Seama

15h | Palestra: Uso do drone no manejo do cafeeiro. Luiz Viana (Café com Luiz Viana)

16h | Palestra: Acelera Agroindustria

17h | Apresentação Musical: Associação Musical de Rio das Pedras – Pomerisch Groutfrüün

18h | Fechamento da Loja Agro



19 de julho - Sábado

8h | Abertura do credenciamento e da Loja Agro

10h | Palestra: Conjuntura e tendências do mercado de café. Gil Barabach (Safras e Mercado)

11h | Pavilhão | Grupo de Tradições Folclóricas Kinderland

13h30 | Fechamento do credenciamento e da Loja Agro

15h | Estande Institucional | Sorteio de 3 Motos CG START 160