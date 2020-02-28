Moqueca capixaba de Norte a Sul: as nove receitas mais queridas do ES

São Pedro: berço da moqueca capixaba

Embora exista desde 2009 na Capital, na Praia do Canto, o restaurante Enseada Geraldinho descende de uma das casas de moqueca mais tradicionais do Estado, o Enseada de Manguinhos, fundado em 1986 no charmoso balneário de Serra. Prato ícone do Geraldinho, a moqueca custa entre R$ 126,50 (de cação, para dois) e R$ 367,50 (mista de badejo, camarão VG e lagosta, para três pessoas). De entrada, recomenda-se provar a casquinha de siri, que é individual, ou delícias como polvo na manteiga e frigideira de siri, para compartilhar. Rua Aleixo Netto, 1603, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6360. FOTO: Ari Oliveira

O restaurante possui três unidades na Grande Vitória. A mais antiga delas foi fundada em 1967 pelo artista plástico Osmar Bodevan, na Curva da Sereia, Praia da Costa. A especialidade é a moqueca, servida com arroz, pirão e moquequinha de banana, mas o camarão no coco também é uma receita famosa. Av. Antônio Gil Veloso, 80, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-2341. Também em Itaparica (Vila Velha) e Jardim da Penha (Vitória). FOTO: Fábio Machado