Moqueca capixaba de Norte a Sul: as nove receitas mais queridas do ES

Quando o assunto é moqueca, uma pergunta mobiliza os capixabas: qual é a sua favorita no Espírito Santo?. Para saber a opinião dos leitores de A Gazeta, lançamos uma série de enquetes aqui no site para eleger as moquecas mais queridas de Norte a Sul do Espírito Santo. Concorreram 20 restaurantes tradicionais e especializados no prato, visitados pela equipe de reportagem em diversas ocasiões.
As três enquetes, divididas por região, receberam um total de 5788 votos. Da primeira, participaram seis casas do Litoral Norte e do Litoral Sul: o vencedor, Casarão da Barra obteve 703 votos; o segundo mais votado, Moqueca do Garcia, recebeu 532; e o terceiro, Purumar, 402.
Na segunda pesquisa, sete restaurantes de Guarapari e Serra disputaram os cliques: em primeiro lugar, o Berro DÁgua recebeu 603 votos; o segundo, Maria Mariana, ficou com 447; e o terceiro, Recanto Miramar, 333. O campeão na última enquete, com sete casas de Vitória e Vila Velha, foi o Enseada Geraldinho, com 684 votos, seguido por Atlântica (346) e São Pedro (148). E aí, gostou do resultado?
AS TRÊS MAIS VOTADAS DE VITÓRIA E VILA VELHA
São Pedro: berço da moqueca capixaba
Embora exista desde 2009 na Capital, na Praia do Canto, o restaurante Enseada Geraldinho descende de uma das casas de moqueca mais tradicionais do Estado, o Enseada de Manguinhos, fundado em 1986 no charmoso balneário de Serra. Prato ícone do Geraldinho, a moqueca custa entre R$ 126,50 (de cação, para dois) e R$ 367,50 (mista de badejo, camarão VG e lagosta, para três pessoas). De entrada, recomenda-se provar a casquinha de siri, que é individual, ou delícias como polvo na manteiga e frigideira de siri, para compartilhar. Rua Aleixo Netto, 1603, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6360. FOTO: Ari Oliveira
O restaurante possui três unidades na Grande Vitória. A mais antiga delas foi fundada em 1967 pelo artista plástico Osmar Bodevan, na Curva da Sereia, Praia da Costa. A especialidade é a moqueca, servida com arroz, pirão e moquequinha de banana, mas o camarão no coco também é uma receita famosa. Av. Antônio Gil Veloso, 80, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-2341. Também em Itaparica (Vila Velha) e Jardim da Penha (Vitória). FOTO: Fábio Machado
Aberto em 1952, o restaurante São Pedro foi o primeiro da Capital a servir a moqueca em panela de barro. Seus fundadores, Almerinda e Hercílio Alves da Silva, fizeram história: ele inventou o tripé que sustenta as panelas e ela tem sua receita do prato seguida à risca até hoje, encantando gerações. Rua Desembargador Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá, Vitória. (27) 3345-9589. FOTO: Bernardo Coutinho
AS TRÊS MAIS VOTADAS DE GUARAPARI E SERRA
Recanto Miramar: 10 opções do prato
Do salão com janelões de vidro avista-se o mar, mas o restaurante Berro D'água, fundado nos anos 1980, também possui mesas na areia da praia. Cação, dourado e badejo são as escolhas de peixe para a moqueca, que custa entre R$ 89,90 e R$ 189,90 e satisfaz de duas a três pessoas. Os acompanhamentos são sempre arroz branco, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Rua Nossa Senhora dos Navegantes, 287, Jacaraípe, Serra. (27) 3243-3236. FOTO: Ricardo Medeiros
No Maria Mariana, charmoso restaurante pé na areia do balneário de Manguinhos, a moqueca de peixe pode ser preparada com badejo ou com pirarucu. Tambaqui frito e casquinha de siri são ótimas pedidas de entrada. Av. Atapoã, 1, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441. FOTO: Márcio Scheppa
O restaurante Recanto Miramar é um refúgio às margens do Ribeirão Juara, em Jacaraípe. No cardápio há moquecas de badejo, cação, robalo, dourado, pescada, garoupa, camarão, lagosta, siri e sururu. Rua Iolanda Noé Calmon, 63, Jacaraípe, Serra. (27) 3243-6384. FOTO: Fábio Machado
AS TRÊS MAIS VOTADAS DO LITORAL (NORTE E SUL)
Purumar: clássico de Aracruz
O imóvel onde funciona o restaurante Casarão, no Cais de Conceição da Barra, é um dos mais antigos da cidade. No cardápio, as moquecas dividem espaço com arrozes, bobó, paella, bacalhau, grelhados, massas e petiscos. O peixe escolhido para a moqueca capixaba pode ser cação, dourado, bijupirá, pescada, robalo ou badejo (a partir de R$ 80, com acompanhamentos). Rua 23 de maio, 1, Centro, Conceição da Barra. (27) 99858-8148. FOTO: Evelize Calmon
Aberto desde 1964, o restaurante Moqueca do Garcia é referência em moqueca no Litoral Sul. São mais de 20 versões do prato e a mais cobiçada contém badejo e camarões VG, acompanhada por arroz branco, pirão com camarões, moquequinha de banana-da-terra e uma porçãozinha de camarão frito como cortesia. Avenida Magno Ribeiro Muqui, 17, Ubu, Anchieta. (28) 3536-5050. FOTO: Carlos Alberto Silva
O restaurante Purumar já foi visitado por chefs famosos, como Alex Atala e Bel Coelho. Suas moquecas, acompanhadas de arroz e pirão, custam a partir de R$ 97 (para duas pessoas). Rua Padre Carlos Furbetta, 50, Praia dos Padres, Aracruz. (27) 99862-7872. FOTO: Marise Caniçali