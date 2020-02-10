Moqueca do Enseada Geraldinho é a mais votada de Vitória e Vila Velha

A moqueca eleita pelos internautas na terceira e última enquete da série "Moqueca Capixaba de Norte a Sul" é servida no restaurante Enseada Geraldinho, que embora exista desde 2009, na Praia do Canto, descende de uma das casas mais tradicionais do Estado, o Enseada de Manguinhos, fundado em 1986.
A matriz no balneário serrano existe como restaurante desde 1986, comandada por Geraldo Alves, o Geraldinho. Mas seu filho Leonardo, um dos sócios do Enseada de Vitória, conta que a história começou há mais de 60 anos, no bar que seus avós Euclides e Arlete tiveram em Manguinhos. Vêm dessa época as principais receitas do cardápio, ainda fiéis ao modo de preparo e aos segredos culinários de dona Arlete.
PREÇO MÉDIO DAS MOQUECAS
Prato ícone do Enseada Geraldinho, a moqueca custa entre R$ 126,50 (de cação, para dois) e R$ 367,50 (mista de badejo, camarão VG e lagosta, para três pessoas). Todas chegam à mesa acompanhadas de arroz branco, pirão e moquequinha de banana-da-terra. A mais vendida na casa é a de badejo com camarões médios, que custa R$ 226,40 e serve bem duas pessoas.
De entrada, além da casquinha de siri (R$ 28,50, individual), saem bastante o polvo na manteiga (R$ 109,80) e a frigideira de siri (R$ 104,90), ambos para compartilhar. O restaurante abre de terça a sábado, das 11h às 23h, e aos domingos funciona até 17h. O endereço é Rua Aleixo Netto, 1603, Praia do Canto, e o telefone para reservas e mais informações é o (27) 3324-6360.
MATÉRIA ESPECIAL EM A GAZETA
Compilando sete restaurantes de Vitória e Vila Velha, a enquete que encerrou a série "Moqueca Capixaba de Norte a Sul" recebeu 1490 votos, dos quais 683 foram para o Enseada Geraldinho (46% do total). O segundo mais votado foi o Atlântica, com 346 votos (23%). O terceiro, São Pedro, obteve 148 (10%). O clássico Pirão veio em quarto lugar, com 106 votos (7%). Já o Timoneiro, de Vila Velha, foi o quinto mais votado, com 94 (6%), sucedido por Partido Alto, com 83 votos (6%) e Papaguth, com 30 (2%).
Na primeira enquete da série, foi eleito o Casarão da Barra, e na segunda, o Berro D'água. Os três mais votados em cada uma das três enquetes, totalizando nove endereços de Norte a Sul do ES, farão parte de uma matéria especial no site e na edição impressa de A Gazeta nos próximos dias 21 e 22 de fevereiro.