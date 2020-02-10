Moqueca do Enseada Geraldinho é a mais votada de Vitória e Vila Velha

Moqueca de badejo e camarões VG do Enseada Geraldinho Crédito: Ari Oliveira/Divulgação

A matriz no balneário serrano existe como restaurante desde 1986, comandada por Geraldo Alves, o Geraldinho. Mas seu filho Leonardo, um dos sócios do Enseada de Vitória, conta que a história começou há mais de 60 anos, no bar que seus avós Euclides e Arlete tiveram em Manguinhos. Vêm dessa época as principais receitas do cardápio, ainda fiéis ao modo de preparo e aos segredos culinários de dona Arlete.

PREÇO MÉDIO DAS MOQUECAS

Prato ícone do Enseada Geraldinho, a moqueca custa entre R$ 126,50 (de cação, para dois) e R$ 367,50 (mista de badejo, camarão VG e lagosta, para três pessoas). Todas chegam à mesa acompanhadas de arroz branco, pirão e moquequinha de banana-da-terra. A mais vendida na casa é a de badejo com camarões médios, que custa R$ 226,40 e serve bem duas pessoas.

De entrada, além da casquinha de siri (R$ 28,50, individual), saem bastante o polvo na manteiga (R$ 109,80) e a frigideira de siri (R$ 104,90), ambos para compartilhar. O restaurante abre de terça a sábado, das 11h às 23h, e aos domingos funciona até 17h. O endereço é Rua Aleixo Netto, 1603, Praia do Canto, e o telefone para reservas e mais informações é o (27) 3324-6360.

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