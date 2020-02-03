Berro D'água: a moqueca favorita dos internautas em Guarapari e Serra

Moqueca capixaba servida no Berro D'água, em Jacaraípe Crédito: Ricardo Medeiros

Um mandamento de seu fundador, Luca Lafetá, no preparo da receita que aprendeu com pescadores locais é a escolha certeira do pescado: deve ser fresquíssimo sempre. "Toda a matéria-prima tem que ter qualidade. Isso é fundamental no preparo de uma boa moqueca", arremata sua esposa, Cristina, que administra o restaurante com as filhas, Luiza e Lara.

Do salão com janelões de vidro avista-se o mar, mas quem curte o estilo pé na areia pode escolher uma das mesas que o restaurante disponibiliza na praia e ficar perto das ondas. Nessa área é possível pedir todos os pratos do cardápio, que traz em destaque, além das moquecas de peixe e de mariscos, pratos como o Filé de Peixe ao Berro, campeão no extinto Festival Panela de Barro.

PEIXES À ESCOLHA

Cação, dourado e badejo são as opções para moqueca de peixe, que custa entre R$ 89,90 (de dourado, simples) e R$ 189,90 (de badejo com camarões VG). Todas chegam à mesa com arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Tanto a casquinha de siri (R$ 14,90) como o bobó na moranguinha (R$ 16,90) são entradas individuais muito pedidas.

Até o carnaval, o Berro D'água funcionará todos os dias a partir das 9h, para almoço e jantar, sem intervalo. O endereço é Rua Nossa Senhora dos Navegantes, 287, na orla de Jacaraípe, Serra. Para reservas e mais informações, o telefone é (27) 3243-3236.

A VOTAÇÃO

A segunda enquete da série "Moqueca Capixaba de Norte a Sul" reuniu sete restaurantes localizados nos balneários de Jacaraípe e Manguinhos, na Serra, e Meaípe, em Guarapari. O mais votado, Berro D'água, conquistou 603 votos (27%) de um total de 2.217 computados na pesquisa. Em segundo lugar ficou o Maria Mariana (Manguinhos), com 447 (20%); e em terceiro o Recanto Miramar (Jacaraípe), com 333 votos (15%).

O quarto colocado foi o tradicional Gaeta, berço da moquequinha de banana-da-terra, que recebeu 287 votos (13%). Em quinto lugar chegou o Cabana do Luiz (Jacaraípe), com 261 votos (12%); em sexto o Cantinho do Curuca, com 164 (7%); e em sétimo o Moqueca do Geraldo, mais antigo de Manguinhos, com 122 votos (6%). Na primeira etapa da votação, o vencedor foi o restaurante Casarão, em Conceição da Barra.