Qual é a sua moqueca favorita em restaurantes de Vitória e Vila Velha?

A série de enquetes que vai eleger as moquecas mais queridas do ES segundo leitores de A Gazeta, "Moqueca Capixaba de Norte a Sul", chega à sua terceira e última etapa. Desta vez, perguntamos a você: qual restaurante serve a moqueca mais saborosa nas cidades de Vitória e Vila Velha? Participe da votação no final da matéria.
Já fizemos a mesma pergunta em outras duas pesquisas. A primeira incluiu seis restaurantes no Litoral Norte e no Litoral Sul, e o vencedor foi o Casarão, em Conceição da Barra. Na segunda enquete contemplamos sete casas em Guarapari e Serra, e o mais votado foi o Berro D'água, localizado em Jacaraípe.
A ESCOLHA DOS INDICADOS
Em todas as etapas, os indicados (sete, no máximo, por enquete) foram escolhidos pela equipe do Divirta-se, com a curadoria da editora de Gastronomia de A Gazeta, Evelize Calmon. São estabelecimentos que têm a moqueca como carro-chefe, são famosos pela receita do prato em seus municípios e já foram visitados pela reportagem.
Atlântica, Enseada Geraldinho, Papaguth, Partido Alto, Pirão, São Pedro e Timoneiro fazem parte da votação abaixo. Para validar o seu voto, clique sobre o nome do restaurante e aguarde até aparecer o ?. O restaurante que obtiver o maior número de cliques será divulgado no dia 10/02, com destaque, na editoria de Gastronomia. No dia 29/02, os três mais votados em cada enquete farão parte de uma matéria especial, que estará no site e na edição impressa de fim de semana.