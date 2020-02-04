Qual é a sua moqueca favorita em restaurantes de Vitória e Vila Velha?

Moqueca capixaba Crédito: Marcelo Moryan

A série de enquetes que vai eleger as moquecas mais queridas do ES segundo leitores de A Gazeta, "Moqueca Capixaba de Norte a Sul", chega à sua terceira e última etapa. Desta vez, perguntamos a você: qual restaurante serve a moqueca mais saborosa nas cidades de Vitória e Vila Velha? Participe da votação no final da matéria.

A ESCOLHA DOS INDICADOS

Em todas as etapas, os indicados (sete, no máximo, por enquete) foram escolhidos pela equipe do Divirta-se, com a curadoria da editora de Gastronomia de A Gazeta, Evelize Calmon. São estabelecimentos que têm a moqueca como carro-chefe, são famosos pela receita do prato em seus municípios e já foram visitados pela reportagem.