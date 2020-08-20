Almoço no Quintal: evento com chefs é a nova atração da Rua Sete

Trio de croquetas, vinagrete de biribiri e aioli está no menu do Almoço no Quintal Crédito: Bia Brunow

O espaço multicultural Casa 7, no Centro de Vitória, receberá as chefs Bia Brunow e Gabi Lorenção na primeira edição do Almoço no Quintal, nos dias 29 e 30/08, a partir do meio-dia. O evento terá menu completo (entrada, prato e sobremesa), couvert, drinque de boas-vindas e DJ. Parte da renda será revertida para as comunidades da Piedade e da Fonte Grande.

Bia comanda a Cozinha Intuitiva da Bia, em Colatina, e é colunista de A Gazeta . Gabi está à frente do restaurante Gabê Family Food, em Vitória. A dupla servirá como entrada um trio de croquetas com vinagrete de biribiri e aioli.

As opções de prato principal serão arroz de rabada, baião de dois com frutos do mar e arroz caldoso de cogumelos com missô (vegetariano).

As vagas são limitadas e as reservas podem ser feitas até 27/08 pelo Whatsapp (27) 99650-6935. Quanto: R$ 100 por pessoa (bebidas à parte). Mais informações: @casa7_vix

FESTIVAL DE CAFÉS COM DESCONTOS EM VITÓRIA

Começou nesta semana e vai até o dia 8 de setembro a segunda edição do festival I Love Coffee. O evento aconte em dez cafeterias do Shopping Vitória.

Em cada loja participante é oferecido um combo promocional, pelo valor único de R$ 19,90, e quem o consome ganha um voucher de 10% de desconto para a próxima compra.

Cappuccino e bolo red velvet da Coffeetown Shopping Vitória Crédito: Camilla Baptistin

Confira os combos:

Ice blend M + salgado folhado ( California Coffee)

Fatia doce de panetone + cappuccino de doce de leite (Casa Bauducco)

Mocha + mini pães de queijo ( Casa do Pão de Queijo)

Cappuccino com Nutella + brownie com sorvete ( Coffee Lovers)

Cappuccino italiano + fatia de red velvet ( Coffeetown)

Expresso + torta doce (Delta Q)

Affogato + brownie de chocolate com nozes (Freddo)

Chocolate Martin + colher língua de gato (Kopenhagen)



Panqueca americana com manteiga e maple + café expresso e cookie de cenoura (Mr. Cheney)



Sanduíche de carne de panela + café coado + brigadeiro (Número 1)



DUELO DE MOQUECAS NO YOUTUBE

Na segunda-feira, 24/08, o chef Kleber Lopes vai representar o Senac Espírito Santo em uma live com o tema "Duelo das Moquecas: Capixaba e Baiana" no Festival de Gastronomia - Uma viagem pelos sabores do Brasil, promovido pelo Senac-RS.

Kleber vai preparar a receita típica capixaba, desafiando o chef João Victor Gomes, do Senac Bahia. A transmissão está marcada para 19h, no Youtube do Senac-RS

A inscrição é gratuita no site www.senacrs.com.br/festivalgastronomia / e dá direito a um e-book com todas as receitas do Festival de Gastronomia, que vai até 28/08.

Moqueca capixaba será preparada pelo chef Kleber Lopes Crédito: Jonne Roriz