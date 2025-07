Penalidade

Jogar lixo na rua pode gerar multa superior a R$ 2,5 mil em Muqui

Em Muqui, no Sul do Espírito Santo, jogar entulho ou lixo orgânico nas ruas, calçadas, terrenos baldios ou em qualquer espaço público pode gerar multa de até R$ 2,5 mil ao infrator. Segundo publicação da prefeitura, a penalidade para quem for flagrado aumenta conforme a quantidade de produtos descartados.