Barramares

Bombeiros utilizam mais de 30 mil litros de água para conter incêndio em Vila Velha

Mais de 30 mil litros de água foram necessários para apagar um incêndio em um ferro-velho no bairro Barramares, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (22). Os agentes do Corpo de Bombeiros que atuam no município precisaram pedir apoio de Vitória para suprir a necessidade no combate às chamas.