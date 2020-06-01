Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

'Chaves da nova geração', diz Tirullipa sobre 3ª temporada de 'Os Roni'

Humorístico, com Whindersson Nunes, terá participações de Naiara Azevedo, Fiuk, Tom Cavalcante e Thaynara OG
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 15:53

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 15:53

Vadinho e Clayson, personagem de Tirullipa e Whindersson Nunes em Os Roni
Vadinho e Clayson, personagem de Tirullipa e Whindersson Nunes em Os Roni Crédito: Edu Viana 2020/ Multishow
Com mais improvisos, novos personagens e com muitas participações especiais, a terceira temporada de "Os Roni" retorna nesta segunda (1°) com episódios inéditos a partir das 22h, no Multishow. Para Tirullipa, o humorístico vai mostrar um entrosamento maior entre ele e o outro protagonista, Whindersson Nunes.
"A gente só de olhar de um para o outro já sabe o que fazer. O texto é o direcionamento da história, mas nós levamos do nosso jeito. Eu e Whindersson somos como o Didi e o Dedé dos tempos atuais, entrosamento legal. Os Roni é o 'Chaves' da nova geração", diz Tirullipa, que interpreta Vadinho, enquanto Nunes faz Clayson.
O mote do seriado, que retorna com 20 episódios, é a vinda dos irmãos do Nordeste Roniclayson (Whindersson Nunes) e Ronivaldo (Tirullipa) para morar na cidade grande. O terceiro irmão, Roniwelinton, era interpretado por Carlinhos Maia, que deixou o seriado após se desentender com Nunes em 2019.

Veja Também

Larissa Manoela fala sobre rotina e fala de ansiedade para estreia na Globo

Narrado por Sylvester Stallone, documentário sobre 'Rocky' estreia em junho

Record define os participantes e estuda antecipar estreia de A Fazenda 12

Eles se fixam em um apartamento de luxo nos Jardins, bairro nobre de São Paulo, onde armam confusões. A terceira temporada também traz novos personagens: Josebson (Rafael Cunha) e Amarel (Raphael Vianna), que se unem ao elenco composto por Gkay, Titina Medeiros, Ilva Niño, Karla Karenina e Falcão.
"Essa é a minha primeira temporada como elenco de 'Os Roni', mas espero fazer parte de muitas outras. Cada vez mais meu personagem vai ganhar corpo, forma e notoriedade, e fico feliz demais de fazer esse papel. Além disso, a junção do elenco todo foi sensacional: há vários atores e atrizes renomados de novelas e filmes contracenando conosco", reforça Cunha.
Com direção de César Rodrigues e Régis Faria e produção da Formata, a temporada terá ainda participações especiais de Naiara Azevedo, Fiuk, Tom Cavalcante e Thaynara OG. "Está muito massa, nós estamos amadurecidos. Já pegamos a manha do humor de 'Os Roni' e ele volta ainda mais engraçado", diz Tirulipa.
"Teremos o casamento de vóinha (Ilva Niño). Ela vai ter um relacionamento com Fiuk, mas em determinado momento vai dizer que ele não tem pegada e vai dispensar o menino. Até no Tinder [aplicativo de pegação] voínha estará para desencalhar", acrescenta.

SAÍDA DE CARLINHOS MAIA

O humorista Carlinhos Maia não estará na terceira temporada de "Os Roni". A expectativa é que ele ganhe, mais para frente, uma atração própria no canal. A história foi adaptada para garantir a continuidade da produção mesmo sem um dos três protagonistas.
Maia se desentendeu com Whindersson Nunes, e os dois trocaram farpas e acusações nas redes sociais em maio de 2019. A briga foi tão feia que Carlinhos, até então chamado pelos seguidores de rei do Instagram, desativou sua conta da rede social.

Veja Também

Entenda a treta entre Carlinhos Maia e Whindersson Nunes

Carlinhos Maia fala sobre briga com Whindersson Nunes

Whindersson sofreu depressão após briga com Carlinhos, diz colunista

O principal sinal de que as relações dos dois estavam estremecidas surgiu quando Whinderssons não foi ao badalado casamento de Carlinhos e Lucas Guimarães, em Sergipe. O humorista e sua ex-mulher, a cantora Luísa Sonza, seriam padrinhos da união. Maia pediu desculpas pelas redes sociais, mas não adiantou.
Tirullipa conta que a briga ficou no passado. "O sucesso é muito louco e muita gente não consegue administrar. A cabeça do cara fica maluca. Tem hora que deslumbra. Carlinhos mesmo falou que ficou cego e não dava prioridade para o programa na época porque fazia dez coisas ao mesmo tempo.'
Por ser o idealizador do projeto, Whindersson Nunes cobrava mais de perto Carlinhos Maia para que ele focasse em "Os Roni" e foi por isso que surgiu uma discussão, já resolvida. "O Carlinhos falava que era um cara de internet e não sabia o que estava fazendo lá. Mas hoje ele amadureceu e está com outra visão. Agora ele está investindo em TV. Ele e o Whindersson já estão desculpados", afirma Tirullipa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta
Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados