Entenda a treta entre Carlinhos Maia e Whindersson Nunes

Carlinhos Maia e Whindersson Nunes Crédito: Divulgação

briga homérica de Carlinhos Maia e Whindersson Nunes na web, que decidiram ficar só na trocação de farpas via redes sociais deste o fim da tarde desta quinta (23). Os fãs entraram em polvorosa quando os primeiros assuntos começaram a surgir e até Luisa Sonza e Lucas Guimarães - os pares dos humoristas - entraram no meio da história para ver se davam jeito na situação toda. Está difícil acompanhar ahomérica dena web, que decidiram ficar só navia redes sociais deste o fim da tarde desta quinta (23). Os fãs entraram em polvorosa quando os primeiros assuntos começaram a surgir e até- os pares dos- entraram no meio da história para ver se davam jeito na situação toda.

POR QUE WHINDERSSON FALTOU O CASAMENTO DE CARLINHOS MAIA?

Toda a especulação começou quando Whindersson e Luisa deixaram de ir ao casamento de Carlinhos com Lucas. O casal era, inclusive, convidado para ser padrinho da cerimônia que aconteceu em Sergipe. Na terça (21), dia do enlace, ninguém deu satisfação do porquê da ausência.

Apaziguadora de natureza, Luisa chegou a postar em suas mídias uma mensagem para Carlinhos e o noivo: "Aproveitem esse dia porque será o mais especial da vida vocês e passa muito rápido. Então curtam ao máximo! Com amor, Whindersson e Luísa", escreveu.

Em nota enviada à imprensa, a assessoria de Whindersson e Luisa insinuou que os dois estavam em um momento de busca por paz - em referência à depressão que o comediante trata

LUISA SONZA TEM A VER COM A BRIGA DE CARLINHOS E WHINDERSSON?

"Fofocalizando", programa do SBT, o colunista Leo Dias explicou que o agravante para a briga dos humoristas era porque Luisa não se dá bem com Carlinhos. O jornalista conversou com Carlinhos, que ainda alfinetou Whindersson: "Ele me avisou que não seria padrinho do casamento uma semana antes, tendo três meses para me avisar desde que o convidei. E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia, quando ele disse a um amigo em comum que não iria para não me dar essa mídia. Eu preciso dessa mídia? (Risos)". No, programa do SBT, o colunistaexplicou que o agravante para aera porque Luisa não se dá bem com Carlinhos. O jornalista conversou com Carlinhos, que ainda alfinetou Whindersson: "Ele me avisou que não seria padrinho do casamento uma semana antes, tendo três meses para me avisar desde que o convidei. E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia, quando ele disse a um amigo em comum que não iria para não me dar essa mídia. Eu preciso dessa mídia? (Risos)".

Pouco tempo depois, a cantora fez um post no Twitter falando que ela não tinha nada a ver com a situação. "Gente, sério? Não me metam nisso daí que não tenho nada a ver com isso. Nada. Mesmo", comentou.

É VERDADE QUE WHINDERSSON DEBOCHOU DE CARLINHOS?

Durante essa mesma entrevista exclusiva a Leo Dias, Carlinhos insinuou que desbancou Whindersson e que esse poderia ser um dos motivos para o humorista ter ficado chateado com ele. "Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada. Fiz uma homenagem pra ele na Eliana, aceitei o convite dele para participar de um programa. Fui no casamento dele. O que eu poderia ter feito de mal? O que ele fez por mim?", questionou Carlinhos ao colunista.

Depois da afirmação do colega, Whindersson foi ao Twitter e só fez uma postagem com vários "k", o que indicaria que ele estava era rindo muito de toda a situação constrangedora.









CARLINHOS MAIA BLOQUEOU WHINDERSSON NUNES?

A conversa ficou mais séria quando Carlinhos curtiu o comentário de uma seguidora que dizia: "Oxe, nera ele que tava com depressão?". Foi o suficiente para irritar Whindersson, que respondeu: "Você será o primeiro a entender o que é ser um".









Em seguida, Whindersson e Carlinhos engataram em uma troca de farpas pela internet e só ficaram ali mesmo. Até porque, em determinado ponto da discussão, Whindersson chegou a fazer um post na web pedindo para Carlinhos desbloqueá-lo do WhatsApp.

"Então me desbloqueia do zap, bebê", escreveu Whindersson, compartilhando um post de Carlinhos que dizia em um trecho: "Percebi que sou mais humano ainda e que foda vez que me fizerem achar o contrário eu vou olhar fotos antigas para eu nunca esquecer quem eu sou".









Num ponto das conversas, Whindersson falou que não ficou feliz do colega falar de seu problema e explicou que o motivo de não ter aceitado o convite para ser padrinho era como Carlinhos o tratava. "Eu disse a ele que não fui porque não me sentia bem em ser padrinho de casamento do cara por causa do jeito que ele me tratava. Como eu vou ser padrinho de quem eu mal conheço? O cara me bloqueia, não me dá o direito de conversar e me difama na tv", escreveu Whindersson no Twitter.

















Por fim, Whindersson fez um desabafo: "Só eu sei o que passei com você nesse últimos meses gravando, e não tô afim de falar nada disso aqui porque você está em um momento único da vida, então me deixe", escreveu o youtuber, que completou: "E por favor não vá atacar ninguém não, deixe cada um seguir sua vida e ser feliz. O momento é de festejar, é de felicidade. Deseje felicidade aos noivos, e que Deus esteja sempre olhando por todos nós!".









CARLINHOS MAIA APAGOU SEU INSTAGRAM?

Pouco tempo depois da troca de mensagens pela internet, números mostravam que Carlinhos poderia estar perdendo seguidores em função da briga. Em seguida, o Instagram dele foi desativado por ele mesmo, que foi ao Twitter esclarecer a situação: "O meu Instagram não caiu. Eu desativei. Até o menino Carlinhos se reestruturar e dar atenção à pessoa mais importante da minha vida: Lucas".

MARIDO DE CARLINHOS MAIA ENTROU NA BRIGA?

Depois desse episódio, Lucas Guimarães - o marido de Carlinhos - foi à internet se manifestar de forma breve sobre o caso. "Quem mais te conhece tá aqui. Você é nosso e boi não lambe, você é um escolhido de Deus, ninguém irá apagar o seu brilho. Arruma as malas aê e vamos ser feliz que a lua de mel vai ser boaaaa!", escreveu, em um post no Instagram.

Sem ficar para trás, Luisa também foi ao Twitter para falar do marido, escrevendo: "Eu casei com o homem certo" e marcando o esposo no post.

Pelos stories do Instagram, depois da postagem da esposa de Whindersson, Lucas chegou até a se emocionar enquanto falava de toda a situação que estava vivendo. "Eu sei quem é o Carlinhos. Eu durmo com ele todos os dias. Eu jamais ficaria com ele sem que correspondesse as minhas expectativas. Eu não vou deixar vocês falarem assim dele, da pessoas que eu mais amo. O Carlinhos erra, é humano, foi lá e pediu desculpas", disse.

TIRULLIPA TAMBÉM BRIGOU COM CARLINHOS E WHINDERSSON?

Depois de toda a poeira abaixar, Tirullipa - que já gravou um programa do Multishow com Carlinhos e Whindersson - foi às redes sociais para tentar apaziguar a situação. Totalmente de fora, a postagem dele acabou sendo levada da melhor forma possível. No post, ele escreveu: "Será que eu vou ter que dar uma Chinelada nos 2?".

CARLINHOS PEDE DESCULPAS

Depois da intensa troca de farpas, Carlinhos Maia decidiu levantar a bandeira da paz . Para isso, Carlinhos compartilhou uma foto ao lado do youtuber e de Tirulipa no Instagram. "Sabe de uma coisa? Eu não tô 'viçando' de perder pessoas tão importantes pra mim por causa de disse me disse de gente que não transa!", começou dizendo.

E contou que refletiu sobre a situação e percebeu que estava errado. "O humor é riso, o humor é o amor que eu tanto falo, e me deixei levar por fofoca. Logo eu que faço tantas reflexões? Sabe, na moral, me sentir regredindo, brigando com amigos por coisas que nem sabemos se é verdade!", declarou.

"Sou homem suficiente pra pedir perdão, e dizer estou aqui pra recomeçar ou não! Mas estou aqui pra dizer que: o bem sempre vence! Whindersson e eu gravamos juntos, sorrimos juntos, brigamos e somos completamente diferentes, mas isso serve de lição: 'Carlinhos, filho de uma égua para de emprenhar pelos ouvidos!'", decidiu se retratar.

Carlinhos então pediu desculpas para os seguidores e amigos. "Essa “guerra" vai terminar em paz! Continuo sendo fã desse cara e não vou deixar de ser nunca! Você tem seu espaço e eu o meu. O resto é só falatório. Você chegou primeiro e eu depois e nos unimos. Você me falou sobre amar e eu te falei sobre amor (parece até um casal) você me ensinou muitas coisas e me ouviu quando eu precisei, obrigada", agradeceu.