Record define os participantes e estuda antecipar estreia de A Fazenda 12

Marcos Mion durante apresentação de A Fazenda 11 Crédito: Edu Moraes/Record TV

A Record já está com o elenco da nova temporada de A Fazenda definido, e até estuda antecipar a estreia do reality. A informação é da coluna Flávio Ricco, do UOL, que aponta agosto como possível mês para início do confinamento dos peões.

De acordo com o colunista, a emissora aguarda apenas a diminuição do risco de contaminação pelo novo coronavírus para oficializar a data. Já os nomes não foram divulgados ainda, mas alguns já foram especulados, como os ex-BBBs Felipe Prior e Petrix Barbosa.

O ex-jogador de futebol Edilson afirmou que chegou a receber o convite, mas o recusou. O humorista Yuri Marçal também divulgou em suas redes sociais, nos últimos dias, o que seria um convite da emissora para participar de A Fazenda 12, mas ele também teria recusado.