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Record define os participantes e estuda antecipar estreia de A Fazenda 12

Nova edição do programa era previsto inicialmente para setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 10:12

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 10:12

Marcos Mion durante apresentação de A Fazenda 11
Marcos Mion durante apresentação de A Fazenda 11 Crédito: Edu Moraes/Record TV
A Record já está com o elenco da nova temporada de A Fazenda definido, e até estuda antecipar a estreia do reality. A informação é da coluna Flávio Ricco, do UOL, que aponta agosto como possível mês para início do confinamento dos peões.
De acordo com o colunista, a emissora aguarda apenas a diminuição do risco de contaminação pelo novo coronavírus para oficializar a data. Já os nomes não foram divulgados ainda, mas alguns já foram especulados, como os ex-BBBs Felipe Prior e Petrix Barbosa.

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O ex-jogador de futebol Edilson afirmou que chegou a receber o convite, mas o recusou. O humorista Yuri Marçal também divulgou em suas redes sociais, nos últimos dias, o que seria um convite da emissora para participar de A Fazenda 12, mas ele também teria recusado.
A última edição do reality terminou em dezembro, com a vitória de Lucas Viana, 28, que superou a ex-BBB Hariany Almeida e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Marcos Mion, apresentador das últimas edições deve retornar para A Fazenda 12.

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