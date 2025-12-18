Gado é arrastado durante enchente em Muqui; veja vídeo

Várias cabeças de gado foram arrastadas pela força da correnteza na tarde de quarta-feira (17) com a cheia do rio na comunidade de São João, zona rural de Muqui, no Sul do Espírito Santo. Alguns animais conseguiram chegar à margem e sair, mas outros acabam levados pela água.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a força da correnteza. As imagens foram gravadas pela filha de uma produtora rural, e, segundo relatos repassados por familiares, o rio encheu rapidamente, atingindo áreas mais baixas da comunidade, onde há criação de gado. As vacas leiteiras que estavam próximas ao curso d’água foram arrastadas à medida que o nível subia.