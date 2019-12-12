'A Fazenda 11' termina com pior audiência da história e polêmicas

Diego Grossi, Hariany Almeida e Lucas Viana estão na final de A Fazenda 11 Crédito: Montagem/RecordTV

Termina nesta quinta-feira (12) a 11ª edição do reality A Fazenda (Record). A atração, comandada pelo segundo ano consecutivo por Marcos Mion, tem como postulantes ao título Hariany Almeida, Diego Grossi e Lucas Viana.

Porém, a competição encerra as suas atividades em 2019 bem longe do patamar da última edição, por exemplo, quando teve média de pouco mais de 10 pontos. Pior: A Fazenda termina, segundo a própria Record, com média de 8 pontos.

Essa é a pior média em toda a sua história, com base em índices consolidados na Grande SP (cada ponto do Kantar Ibope equivale a cerca de 73 mil domicílios). A edição 9, que era a pior, teve 8,6. Todas as outras tiveram desempenho acima dos 9 pontos.

Além do desinteresse por parte do público, o reality também sofreu com as acusações de manipulação por parte do público e pelas muitas polêmicas, que não resultaram em mais pontos no Ibope. Entre elas está a votação da roça entre Hariany e Lucas, o casal io-iô da edição, que foi suspensa na quarta (4 de dezembro). Um dos dois sairia do reality. Vale ressaltar que ambos são os favoritos ao prêmio. O motivo foram duas falhas cometidas durante uma prova do fazendeiro.

O namoro de ambos, aliás, começou com uma traição por parte de Hari. Ela tinha namorado fora da casa. Em outro momento da competição, internautas pediram a expulsão de Lucas, que teria cometido um assédio sexual ao tocar o corpo de Hariany sem o consentimento dela. Até familiares e patrocinadores entraram em cena repudiando os atos.

Outro caso de assédio aconteceu quando o então participante Phellipe Haagensen beijou à força Hariany. Ele foi expulso da competição dois dias depois e a Record, por meio de Marcos Mion, repudiou o ocorrido. Até que isso ocorresse, porém, os telespectadores pediam por um posicionamento firme da emissora, algo que demorou a acontecer.

Lucas também foi acusado de outra agressão, dessa vez contra Andréa Nóbrega. Ele pulou em cima dela enquanto ela estava em uma piscina de bolinhas. O caso não foi registrado pela produção. Uma outra polêmica envolvendo Lucas foi o vazamento do áudio em que um carro de som, do lado de fora da fazenda, o avisava que ele era forte no jogo. Em mais um momento o público pedia por explicações do reality e o acusava de manipular o jogo.

O racismo também se mostrou presente no reality. Sabrina Paiva foi vítima de discriminação por um funcionário da produção. Um áudio com ele a chamando de macaco foi ouvido por ela e pelos demais participantes na sala. O funcionário foi demitido.

Maus-tratos contra animais também ocorreram por parte de um competidor. Foi Viny Vieira quem jogou um balde d'água em um galo, e mais uma vez o público pediu a expulsão de um participante, que não aconteceu.

Rodrigo Phavanello levantou questionamentos sobre manipulação no reality A Fazenda. Em conversa com Sabrina Paiva, em uma madrugada, o participante disse que teriam garantido a sua estadia até o final do programa, sem identificar quem. A Record negou.

Marcos Mion durante apresentação de A Fazenda 11 Crédito: Edu Moraes/Record TV

No programa final desta quinta (12), os três finalistas vão relembrar os momentos decisivos, curiosos, engraçados e polêmicos da temporada. Os outros peões estarão presentes para acompanhar de perto a decisão do público. O prêmio é de R$ 1,5 milhão. Mion comandará o quadro Vale a Pena Ver Direito com um balanço das situações divertidas de A Fazenda.

Mion não fala abertamente sobre todas as polêmicas, mas conta o que tira de A Fazenda 11. "O balanço é maravilhoso, mas só terei esse tal balanço depois que acabar, após saber quem foi o campeão, pois não tenho ideia de quem vai levar", opina.

"Vai ser uma grande final. É exaustivo, cansativo, ainda mais porque eu conciliei o reality com um musical, mas eu vou sentir falta. Já estou desesperado que está acabando."

REPERCUSSÃO NAS REDES

No Twitter, Lucas Viana foi o peão mais citado durante toda a exibição do reality, seguido por Hariany e Bifão (Jhenyfer Dulz). Diego Grossi, outro finalista, foi o quinto. Os dados do Twitter englobam resultados de 17 de setembro até 9 de dezembro.

Já os dias com maior pico de repercussão na rede social foram nos dias 23 de setembro, com a formação da primeira roça entre Bifão, Guilherme Leão e Drika Marinho; 7 de outubro, quando Viny Vieira, Túlio Maravilha e Thayse Teixeira foram indicados à roça; e dia 28 de outubro com a roça entre Bifão, Diego Grossi e Netto Rodrigues.

Entre as hashtags mais usadas o primeiro lugar ficou com #AFazenda11, seguido por #RoçaAFazenda. A hashtag #TeamHari ficou em quinto lugar e é a única pertencente a algum participante do reality a aparecer no top 5 do levantamento.

PARTICIPANTES COMENTAM

Ex-participantes do reality comentam sobre as suas participações em A Fazenda. A influenciadora digital Thayse Teixeira diz que nunca mais entraria no programa. "Eu não participaria mais, não. Porque as pessoas poderiam se frustrar comigo. O jogo da vida é melhor. Reality não é mais para mim", define.

A partir de agora, a influenciadora diz torcer mais por Hariany, mas "qualquer um dos três seria merecido". Thayse também avalia que não se arrepende de nada que fez no programa. "Meus amigos questionaram o motivo de eu ter sido tão paciente quando escutava insultos da Andréa. Foi Deus que me segurou e me deu equilíbrio", afirma.

Ela conta, inclusive, que vai entrar com um processo na Justiça contra a ex-participante pelas ofensas recebidas. "Mexeu com a minha integridade. Não tenho culpa das frustrações dela ou do fato de o ex-marido tê-la deixado", conclui ela, que em 2020 quer virar a maior influenciadora de humor do país.

O DJ e empresário Netto diz ter achado sua participação positiva e que não faria nada diferente. "Na atual situação, prefiro que quem vença seja ou Hari ou Diego", explica ele, que teve desentendimentos com Lucas na casa. Ele afirma que não achou justo a suspensão da roça entre Lucas e Hari e acha que a produção só fez isso "por pressão do público". O DJ prepara músicas para bombar em 2020.

O humorista Viny Vieira ficou 80 dias na casa e avalia sua participação como positiva. Ele também opina que faria de novo o reality, mesmo não concordando com a sua eliminação. "Quanto a minha saída, as pesquisas aqui fora pelo que fiquei sabendo depois, apontavam que eu deveria ficar com 70% dos votos. Não sei dizer se minha eliminação foi justa ou não, mas aceitei", comenta, sobre o duelo contra Hariany, que ele considera forte.