'A Fazenda': Túlio Maravilha e ex-BBB Hariany entre os confinados

Crédito: Montagem Gazeta Online

ex-jogador de futebol Túlio Maravilha, 50, e expulsa do Big Brother Brasil em abril deste ano, estão entre os 16 participantes do reality show , 50, e Hariany Almeida , que foiem abril deste ano, estão entre os 16 participantes do reality show A Fazenda 11 , que estreou na noite desta terça-feira (18).

Os outros peões são Diego Grossi (ex-BBB e ex-Power Couple), Drika Marinho (ex-Power Couple), Lucas Viana (o ex-Are You The One?), Tati Dias (ex-De Férias com o Ex), Jhenyfer Dulz, conhecida como Bifão (ex-De Férias com Ex), Aricia Silva (ex-Panicat), Viny Vieira (humorista e cantor), Rodrigo Pavanello (ator), Phellipe Haagensen (ator), Netto Rodrigues (músico), Thayse Teixeira (influenciadora digital), e Sabrina Paiva (miss São Paulo 2016).

Além deles, também participam do programa a empresária Andréa de Nóbrega, 52, e o modelo e metroviário Guilherme Leão, 28, que ficou conhecido como segurança gato do Metrô.

O programa distribuirá R$ 2 milhões em prêmios, sendo R$ 1,5 milhão para o vencedor.

O ex-Polegar Rafael Ilha foi o campeão da última edição. Após uma temporada polêmica, o músico teve 62,51% dos votos, superando João Zoli e Caique Aguiar, e levando o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Com direção de Rodrigo Carelli, o programa será comandado pelo segundo ano consecutivo por Marcos Mion, que fez com que o reality tivesse a maior audiência desde 2012. O reality já foi apresentado por Roberto Justus (2016/2017) e por Britto Júnior (2009-2014).