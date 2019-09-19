Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality

'A Fazenda': Túlio Maravilha e ex-BBB Hariany entre os confinados

O programa distribuirá R$ 2 milhões em prêmios, sendo R$ 1,5 milhão para o vencedor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2019 às 08:25

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 08:25

Crédito: Montagem Gazeta Online
O ex-jogador de futebol Túlio Maravilha, 50, e Hariany Almeida, que foi expulsa do Big Brother Brasil em abril deste ano, estão entre os 16 participantes do reality show A Fazenda 11, que estreou na noite desta terça-feira (18).
> Ex-BBB que foi expulsa, Hariany fatura R$ 25 mil por evento
Os outros peões são Diego Grossi (ex-BBB e ex-Power Couple), Drika Marinho (ex-Power Couple), Lucas Viana (o ex-Are You The One?), Tati Dias (ex-De Férias com o Ex), Jhenyfer Dulz, conhecida como Bifão (ex-De Férias com Ex), Aricia Silva (ex-Panicat), Viny Vieira (humorista e cantor), Rodrigo Pavanello (ator), Phellipe Haagensen (ator), Netto Rodrigues (músico), Thayse Teixeira (influenciadora digital), e Sabrina Paiva (miss São Paulo 2016).
Além deles, também participam do programa a empresária Andréa de Nóbrega, 52, e o modelo e metroviário Guilherme Leão, 28, que ficou conhecido como segurança gato do Metrô.
> Irmão gato de Débora Nascimento provoca fãs na web
O programa distribuirá R$ 2 milhões em prêmios, sendo R$ 1,5 milhão para o vencedor.
O ex-Polegar Rafael Ilha foi o campeão da última edição. Após uma temporada polêmica, o músico teve 62,51% dos votos, superando João Zoli e Caique Aguiar, e levando o prêmio de R$ 1,5 milhão.
Com direção de Rodrigo Carelli, o programa será comandado pelo segundo ano consecutivo por Marcos Mion, que fez com que o reality tivesse a maior audiência desde 2012. O reality já foi apresentado por Roberto Justus (2016/2017) e por Britto Júnior (2009-2014).
"Foi das experiências mais divertidas, desafiadoras e exaustivas da minha carreira. É um programa que, se você acredita e mergulha de cabeça, consegue reestruturar, recriar, renovar e surpreender", disse Mion após o término do programa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados