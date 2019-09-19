Ex-Mulheres Ricas e atual A Fazenda, socialite tem conta bloqueada

Andréa Nóbrega mal entrou em "A Fazenda" e já tem um escândalo para chamar de seu. A ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega e ex-Mulheres Ricas teve suas contas bloqueadas temporariamente pela Justiça de São Paulo.
A ordem foi penhorar R$ 112 mil dela para pagamento de uma dívida do imposto ISS da clínica Alphaville Medicina e Estética, de que ela é dona junto do ex-marido. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, Carlos Alberto de Nóbrega não foi citado no processo.
Após acordo realizado em fevereiro deste ano com o município de São Paulo, Andréa conseguiu parcelar a dívida e ter suas contas desbloqueadas. O processo segue arquivado provisoriamente aguardando o cumprimento do acordo (pagamento da dívida em parcelas).
As informações são do jornalista Alessandro Lobianco.