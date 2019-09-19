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Ex-Mulheres Ricas e atual A Fazenda, socialite tem conta bloqueada

Ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega, Andréa Nóbrega tem uma dívida de imposto ISS de clínica em que é sócia, segundo consta na Justiça de São Paulo

Publicado em 

19 set 2019 às 06:55

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 06:55

Crédito: Fernando Espina
Andréa Nóbrega mal entrou em "A Fazenda" e já tem um escândalo para chamar de seu. A ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega e ex-Mulheres Ricas teve suas contas bloqueadas temporariamente pela Justiça de São Paulo. 
A ordem foi penhorar R$ 112 mil dela para pagamento de uma dívida do imposto ISS da clínica Alphaville Medicina e Estética, de que ela é dona junto do ex-marido. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, Carlos Alberto de Nóbrega não foi citado no processo. 
Após acordo realizado em fevereiro deste ano com o município de São Paulo, Andréa conseguiu parcelar a dívida e ter suas contas desbloqueadas. O processo segue arquivado provisoriamente aguardando o cumprimento do acordo (pagamento da dívida em parcelas).
As informações são do jornalista Alessandro Lobianco.

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