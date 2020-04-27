A Fazenda pode ter estreia antecipada para agosto na Record

Marcos Mion durante apresentação de A Fazenda 11 Crédito: Edu Moraes/Record TV

Em meio a produções paradas durante a quarentena por causa da crise do coronavírus, o reality A Fazenda terá sua estreia antecipada.

O reality apresentado por Marcos Mion, que começaria em setembro, pode começar a ser exibido para agosto, um mês antes, segundo informa a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

A decisão da emissora teria sido feita a partir do anúncio do governador do estado de São Paulo, João Doria, sobre a liberação parcial da quarentena a partir de 10 de maio.

O ex-BBB Felipe Prior foi citado entre os possíveis convidados para o reality da Record. Durante uma live que fez no Instagram, ele respondeu à questão a internautas: "Se tivesse uma proposta boa, eu entraria. Agora vocês me digam: acham que eu venceria?"