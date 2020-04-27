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Televisão

A Fazenda pode ter estreia antecipada para agosto na Record

Emissora não confirma, mas pode apostar na flexibilização da quarentena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 16:14

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 16:14

Marcos Mion durante apresentação de A Fazenda 11
Marcos Mion durante apresentação de A Fazenda 11 Crédito: Edu Moraes/Record TV
Em meio a produções paradas durante a quarentena por causa da crise do coronavírus, o reality A Fazenda terá sua estreia antecipada.
O reality apresentado por Marcos Mion, que começaria em setembro, pode começar a ser exibido para agosto, um mês antes, segundo informa a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.
A decisão da emissora teria sido feita a partir do anúncio do governador do estado de São Paulo, João Doria, sobre a liberação parcial da quarentena a partir de 10 de maio.

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O ex-BBB Felipe Prior foi citado entre os possíveis convidados para o reality da Record. Durante uma live que fez no Instagram, ele respondeu à questão a internautas: "Se tivesse uma proposta boa, eu entraria. Agora vocês me digam: acham que eu venceria?"
Prior está sendo acusado de estupro e nega os crimes, que teriam sido praticados entre 2014 e 2018. Por meio de um novo vídeo, a advogada do ex-BBB 20 afirma que "Felipe Prior é inocente e jamais cometeu qualquer violência sexual". A profissional diz que as denúncias apresentadas contra ele são anônimas, e ressalta que até agora ninguém revelou os nomes das supostas vítimas.

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