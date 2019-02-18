'Tudo encenado': participante critica reality show da Record TV

Nana Indigo, participante do episódio de estreia do Troca de Esposas, publicou uma série de críticas ao reality show feito pela Record TV em seu Facebook nesta segunda-feira, 18.
"A coisa mais nefasta que eu inventei de fazer na minha vida foi essa desgraça. Não posso dizer que me arrependo porque pelos animais eu vou até o fim do mundo, mas vocês não têm ideia do tamanho da m*** que foi e o tormento que minha vida virou", desabafou.
Segundo ela o Troca de Esposas "é uma tremenda arapuca, tudo encenado para gerar audiência, cortam as falas da gente, retiram tudo de contexto, estereotipam [...], o tempo todo induzindo a gente a dizer o que eles querem que a gente diga pra depois fazer edição ferrando a gente".
Nana ainda afirmou que seu cachê foi um "lixo" que "mal cobre as despesas dos dias sem trabalhar em que ficamos à disposição deles", alegando ainda que as personalidades conhecidas convidadas pelo programa receberiam oito vezes mais.
O programa, que mostra duas mães 'trocando' de família por uma semana, com uma indo morar na casa da outra. Na edição de estreia, que o foi ao ar na última quinta-feira, 14, Nana, que é vegana e mora em um santuário animal, trocou de lugar com Aritana Maroni, cozinheira e fã de uma dieta repleta de carnes e derivados animais.
Nana ainda relatou sua decepção após assistir à edição final do programa: "Você tem a sensação de que foi usada, feita de idiota e traída até os ossos".
Ela também afirma que sua família tem recebido diversos xingamentos, ameaças e acusações: "Descobrem seu endereço, atiram coisas no seu quintal, te acusam de coisas inimagináveis".
A participante ainda reservou ofensas para Aritana Maroni, definida por ela como uma "mãe carniceira fumante e vulgar".
Por fim, Nana deu um conselho aos seus seguidores: "Nunca aceitem um convite para participar de uma m*** de reality na sua vida! Até porque de 'reality' não tem é nada. É um pague pra entrar e reze pra sair".
O E+ entrou em contato com a assessoria da Record TV, que informou que a emissora não vai comentar o assunto.
Aritana também usou suas redes sociais para falar sobre sua participação no Troca de Esposas, mas não fez críticas.
A cozinheira, que também é conhecida por ser filha do empresário Oscar Maroni e participou de seu quarto reality show, falou sobre o fato de ter ficado vários dias sem comer carne, e também sobre a necessidade de ter comido presunto na calçada por conta de uma imposição da família de Nana.
"Foi pra mim um dos realities mais difíceis de que participei. Mas, como sempre, foi uma experiência incrível que levo comigo e tiro de moral. Você não pode obrigar ninguém a ser o que você é. Cada um tem o direito a ser o que quiser. Liberdade para todos!"