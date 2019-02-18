'Tudo encenado': participante critica reality show da Record TV

18/02/2019 - Nana, participante do 'Troca de Esposas' que criticou o reality show da Record TV Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYTroca de EsposasENTITY_apos_ENTITY (2019) / Record TV

Nana Indigo, participante do episódio de estreia do Troca de Esposas, publicou uma série de críticas ao reality show feito pela Record TV em seu Facebook nesta segunda-feira, 18.

"A coisa mais nefasta que eu inventei de fazer na minha vida foi essa desgraça. Não posso dizer que me arrependo porque pelos animais eu vou até o fim do mundo, mas vocês não têm ideia do tamanho da m*** que foi e o tormento que minha vida virou", desabafou.

Segundo ela o Troca de Esposas "é uma tremenda arapuca, tudo encenado para gerar audiência, cortam as falas da gente, retiram tudo de contexto, estereotipam [...], o tempo todo induzindo a gente a dizer o que eles querem que a gente diga pra depois fazer edição ferrando a gente".

Nana ainda afirmou que seu cachê foi um "lixo" que "mal cobre as despesas dos dias sem trabalhar em que ficamos à disposição deles", alegando ainda que as personalidades conhecidas convidadas pelo programa receberiam oito vezes mais.

O programa, que mostra duas mães 'trocando' de família por uma semana, com uma indo morar na casa da outra. Na edição de estreia, que o foi ao ar na última quinta-feira, 14, Nana, que é vegana e mora em um santuário animal, trocou de lugar com Aritana Maroni, cozinheira e fã de uma dieta repleta de carnes e derivados animais.

Nana ainda relatou sua decepção após assistir à edição final do programa: "Você tem a sensação de que foi usada, feita de idiota e traída até os ossos".

Ela também afirma que sua família tem recebido diversos xingamentos, ameaças e acusações: "Descobrem seu endereço, atiram coisas no seu quintal, te acusam de coisas inimagináveis".

A participante ainda reservou ofensas para Aritana Maroni, definida por ela como uma "mãe carniceira fumante e vulgar".

Por fim, Nana deu um conselho aos seus seguidores: "Nunca aceitem um convite para participar de uma m*** de reality na sua vida! Até porque de 'reality' não tem é nada. É um pague pra entrar e reze pra sair".

O E+ entrou em contato com a assessoria da Record TV, que informou que a emissora não vai comentar o assunto.

Aritana também usou suas redes sociais para falar sobre sua participação no Troca de Esposas, mas não fez críticas.

A cozinheira, que também é conhecida por ser filha do empresário Oscar Maroni e participou de seu quarto reality show, falou sobre o fato de ter ficado vários dias sem comer carne, e também sobre a necessidade de ter comido presunto na calçada por conta de uma imposição da família de Nana.