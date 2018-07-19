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Performance de trapezistas dá errado e mulher despenca em reality show

Apesar do ocorrido, ela se levantou e agradeceu ao público do 'America's Got Talent'; jurados e plateia ficaram em pânico

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 16:22
Trapezista quase se machucou em performance Crédito: Youtube/ AmericasGotTalent
Um casal de trapezistas se envolveu em um acidente durante uma performance para o reality show America's Got Talent. Tyce estava com os olhos vendados quando realizou uma acrobacia e perdeu contato com a esposa Mary, que despencou e caiu no palco do programa.
A queda deixou jurados e plateia em choque. Apesar do ocorrido, Mary levantou-se e agradeceu ao público, encerrando ali sua apresentação com o marido.
Os jurados do programa fizeram comentários valorizando o trabalho dos trapezistas. O comediante Howie Mandel elogiou: "você quase se machucou muito feio e o seu primeiro pensamento foi seguir em frente".

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