Performance de trapezistas dá errado e mulher despenca em reality show

Trapezista quase se machucou em performance Crédito: Youtube/ AmericasGotTalent

Um casal de trapezistas se envolveu em um acidente durante uma performance para o reality show America's Got Talent. Tyce estava com os olhos vendados quando realizou uma acrobacia e perdeu contato com a esposa Mary, que despencou e caiu no palco do programa.

A queda deixou jurados e plateia em choque. Apesar do ocorrido, Mary levantou-se e agradeceu ao público, encerrando ali sua apresentação com o marido.