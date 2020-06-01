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Cinema

Narrado por Sylvester Stallone, documentário sobre 'Rocky' estreia em junho

'40 Anos de Rocky: O Nascimento de Um Clássico' é dedicado ao primeiro filme da franquia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 15:38

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 15:38

Sylvester Stallone em cena do filme 'Rocky: Um Lutador'
Sylvester Stallone em cena do filme 'Rocky: Um Lutador' Crédito: IMDb
O documentário "40 Anos de Rocky: O Nascimento de Um Clássico" já tem data de estreia: 9 de junho de 2020. Escrito e produzido por Derek Wayne Johnson, 37, e narrado por Sylvester Stallone, 73, o trabalho recordará a experiência do ator trabalhando no primeiro filme da franquia.
"O documentário é uma pepita de ouro para os fãs de Rocky e o público casual", diz Johnson, emendando que "a película proporcionará ao público uma experiência íntima e, às vezes, emocional".

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O produtor relata que os fãs dos filmes do lutador podem contar com novas histórias e filmagens caseiras inéditas. "Estamos orgulhosos do filme, e o público pode esperar uma mistura dos filmes caseiros do diretor John Avildsen, cenas dos bastidores da produção do filme", adiantou ao New Musical Express.
Em entrevista à Variety, em 2019, Stallone falou sobre a trama de um próximo longa contando a história do boxeador, o sétimo. "Rocky conhece um jovem valente que ficou preso nos EUA quando veio visitar sua irmã. Ele o leva para a vida e começam aventuras inacreditáveis que terminam ao sul da fronteira. É muito, muito oportuno", revelou o ator, mostrando que o enredo estará relacionado a políticas imigratórias.
O documentário poderá ser visto no iTunes / AppleTV e Amazon.

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