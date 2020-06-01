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Cinema

Sarah Jessica Parker diz estar disposta a filmar sequência de 'Abracadabra'

'Concordamos publicamente que, sim, isso seria uma ideia muito divertida', diz atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 15:25

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 15:25

Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimi estrelam o filme
Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimi estrelam o filme "Abracadabra", de 1993 Crédito: Divulgação/Disney
A sequência de "Abracadabra", lançado em 1993, já foi confirmada pela Disney há anos. O filme original é estrelado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi, e acabou se tornando um clássico do cinema, alcançando diferentes gerações.
Recentemente, Adam Shankman (de "Hairspray" e "Doze é Demais 2") concordou em dirigir o projeto e, desta vez, foi uma das protagonistas da produção quem se pronunciou. Em uma entrevista à Rádio Andy, da SiriusXM, Sarah Jessica Parker disse que enxerga a ideia da continuação com carinho.
"É algo que Bette Midler, Kathy Najimy e eu somos muito afetuosas", disse. "Durante muito tempo, as pessoas estavam falando sobre isso como se estivessem avançando de uma maneira real [com essa ideia], mas não tínhamos consciência disso. Concordamos publicamente que, sim, isso seria uma ideia muito, muito divertida, então vamos ver o que o futuro reserva."

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O portal norte-americano Collider afirmou no final de 2019 que Jen D'Angelo havia sido escalado para escrever o roteiro do novo filme, que fará parte do serviço de streaming da marca, Disney+. Fontes disseram ao portal que D'Angelo está encarregado de encontrar uma forma de trazer o elenco de volta para essa continuação.
Kenny Ortega foi responsável por dirigir o filme original a partir de um roteiro de Neil Cuthbert e Mick Garris -este último, que esteve no Brasil nos últimos dias para a feira Horror Expo 2019.

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