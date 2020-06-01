Sarah Jessica Parker diz estar disposta a filmar sequência de 'Abracadabra'

Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimi estrelam o filme "Abracadabra", de 1993 Crédito: Divulgação/Disney

A sequência de "Abracadabra", lançado em 1993, já foi confirmada pela Disney há anos. O filme original é estrelado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi, e acabou se tornando um clássico do cinema, alcançando diferentes gerações.

Recentemente, Adam Shankman (de "Hairspray" e "Doze é Demais 2") concordou em dirigir o projeto e, desta vez, foi uma das protagonistas da produção quem se pronunciou. Em uma entrevista à Rádio Andy, da SiriusXM, Sarah Jessica Parker disse que enxerga a ideia da continuação com carinho.

"É algo que Bette Midler, Kathy Najimy e eu somos muito afetuosas", disse. "Durante muito tempo, as pessoas estavam falando sobre isso como se estivessem avançando de uma maneira real [com essa ideia], mas não tínhamos consciência disso. Concordamos publicamente que, sim, isso seria uma ideia muito, muito divertida, então vamos ver o que o futuro reserva."

O portal norte-americano Collider afirmou no final de 2019 que Jen D'Angelo havia sido escalado para escrever o roteiro do novo filme, que fará parte do serviço de streaming da marca, Disney+. Fontes disseram ao portal que D'Angelo está encarregado de encontrar uma forma de trazer o elenco de volta para essa continuação.