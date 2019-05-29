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DESCULPAS

Carlinhos Maia fala sobre briga com Whindersson Nunes

Influenciador disse que conversou com humorista e teceu elogios

Publicado em 

29 mai 2019 às 12:28

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 12:28

29/05/2019 - Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e Tirullipa Crédito: Edu Viana/Divulgação Multishow
Após reativar seu perfil nas redes sociais nesta terça-feira (28) para uma homenagem a Gabriel DinizCarlinhos Maia, 24, fez um desabafo e pediu desculpas por seus erros. 
"Errei por dar ouvido a fofoca. [...] Assumo meu erro, e vou errar muitas vezes. E vou pedir perdão", disse o influenciador em stories do Instagram. "Essa semana fora da internet foi a que mais sofri na minha vida, mas também a que mais aprendi. [...] Agora vou melhorar. Não para vocês, mas para mim".
> Marido de Carlinhos Maia manda indireta para Luísa Sonza e desativa Instagram
"Quero pedir perdão a todos que ofendi, sem querer ofender, porque eu jamais teria intenção de fazer mal a ninguém! Acreditem ou não. Eu não preciso fazer mal a ninguém, nem com palavras e nem com gestos. Errei como ser humano que explode, que dá atenção a coisas que não é para dar", continuou o influenciador.
Maia também falou sobre a briga com o humorista Whindersson Nunes, motivo pelo qual ele teria se afastado do Instagram e Twitter. 
"Ao Whindersson, que passamos esses dias conversando. Entendi muita coisa dele, acho que ele entendeu muita coisa minha. É um menino do bem, de luz, que está se recuperando e vai trazer ainda mais sorrisos para todo mundo. É um cara fantástico, que não merecia estar passando por isso. Vai se recuperar e vai ficar bem", disse.
> Marido de Carlinhos Maia manda indireta para Luísa Sonza e desativa Instagram
ENTENDA O CASO
A briga entre Carlinhos e Whindersson estourou publicamente quando o humorista não foi ao casamento. Ele e sua mulher, a cantora Luísa Sonza, eram padrinhos. 
> Luísa Sonza defende Whindersson na briga com Carlinhos Maia
Ao blog do Leo Dias, Carlinhos Maia reclamou da atitude de Whindersson, que só tinha avisado que não seria mais padrinho do seu casamento uma semana antes, "tendo três meses para me avisar desde que o convidei". "E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia, quando ele disse a um amigo em comum que não iria para não me dar essa mídia. Eu preciso dessa mídia?", afirmou, aos risos.
> Entenda a treta entre Carlinhos Maia e Whindersson Nunes
Nos últimos dias, surgiram rumores de que o problema entre os dois seria o fato de Luísa Sonza não gostar de Carlinhos. Questionado sobre o que a cantora teria contra ele, o influenciador digital ironizou:  "Também gostaria de saber. Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz [se referindo aos números de Carlinhos que superaram os de Whindersson]. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada."
Carlinhos também deixou de seguir o humorista e Sonza no Instagram. Como resposta, no Twitter,  Whindersson publicou vários "kkkk".
> Whindersson Nunes aceita desculpas de Carlinhos Maia
Maia, então, rebateu no Instagram:  "Oxe, não era ele que estava com depressão?".  Whindersson anunciou em abril que se afastaria das redes sociais, porque não "sentia mais vontade de viver" 
A briga continuou com o humorista respondendo: "Você será o primeiro quando entender o que é ser um". A partir daí começou uma intensa troca de farpas pelas redes sociais. 

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