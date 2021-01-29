Clube Big Beatles: "Expectativa é gigantesca", diz Edu Henning sobre 4° disco

Banda Clube Big Beatles Crédito: Divulgação

"Clube Big Beatles & Seus Sócios", conta com a participação de nomes consagrados na música nacional: Edgard Scandurra (Irá!); Bruno Gouveia (Biquíni Cavadão); Andreas Kisser (Sepultura); Dado Villa-Lobos (Legião Urbana); Armandinho Macêdo (A Cor do Som); Ivan Lins; Evandro Mesquita (Blitz); João Barone (Paralamas do Sucesso); Flávio Venturini; Zé Renato (Boca Livre); Leo Gandelman; e Jerry Adriani. No próximo dia 12, a banda capixaba Clube Big Beatles irá lançar seu quarto disco em todas as plataformas digitais. O trabalho, intituladoconta com a participação de nomes consagrados na música nacional: Edgard Scandurra (Irá!); Bruno Gouveia (Biquíni Cavadão); Andreas Kisser (Sepultura); Dado Villa-Lobos (Legião Urbana); Armandinho Macêdo (A Cor do Som); Ivan Lins; Evandro Mesquita (Blitz); João Barone (Paralamas do Sucesso); Flávio Venturini; Zé Renato (Boca Livre); Leo Gandelman; e Jerry Adriani.

"Expectativa é gigantesca. O disco ‘Clube Big Beatles & Seus Sócios’ demandou mais de 8 anos de trabalho e envolve nomes importantes da nossa música e de artistas ligados diretamente aos Beatles. Acaba sendo um projeto de âmbito nacional. Então, é natural que estejamos ansiosos", comenta o produtor musical do disco e integrante da banda Edu Henning.

4º disco Clube Big Beatles

Para o trabalho, o cantor Ivan Lins, acabou homenageando Tom Jobim em sua interpretação de “Eleanor Rigby”, que conta com fortes elementos da bossa nova, fazendo menção à “Garota de Ipanema” de Jobim e Vinicius de Moraes. Já Bruno Gouveia, líder do Biquini Cavadão, gravou “When I’m 64” para o disco, canção que havia pensado em gravar mesmo antes do projeto, para o seu pai.

Andreas Kisser, do Sepultura, adiciona um equilíbrio entre a sonoridade dos Beatles e o vigor do Heavy Metal com a interpretação de “Get Back”. O mesmo acontece com João Barone, baterista dos Paralamas do Sucesso, que no disco canta “Money”, música que nas apresentações ao vivo dos Beatles era interpretada por Ringo Starr, sua principal influência.

Armandinho Macêdo fez com sua guitarra baiana versão instrumental de “Something”. Por sua vez, também na linha instrumental, Leo Gandelman toca “Come Togheter” no sax, recriando a canção.

Fica com a música “I Fell Fine”, o marco histórico da última gravação do músico Jerry Adriani, falecido em 23 de abril de 2017, meses após o trabalho para o disco.

Treze das músicas que compõem o projeto foram gravadas em estúdio. Mas outras três faixas bônus são registros de apresentações ao vivo, em Vitória. Essas tracks especiais trazem a participação da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo; Tony Sheridan, responsável por lançar os Beatles no mundo do disco; e Pete Best, primeiro baterista dos Beatles. O lançamento das músicas extras irá ocorrer em um segundo momento.